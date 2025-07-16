На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На ВЭФ «Урбан Хаб» продолжат дискуссии о роли архитектуры в экономическом развитии городов

Тема архитектурного наследия городов как фактора их экономического развития стала ключевой в работе платформы «Росконгресс Урбан Хаб» на ПМЭФ-2025. Обсуждения продолжатся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года.

В рамках платформы «Урбан Хаб» на ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс и Аналитический центр НАФИ представили исследование «Архитектура как экономический ресурс. Влияние культурно-архитектурного кода на развитие городов», в котором отмечается тесная взаимосвязь между культурно-архитектурным обликом города и его экономической активностью, туристической привлекательностью, потребительским поведением и развитием локального бизнеса. Исследование основано на социологических данных опроса более пяти тысяч жителей 16 крупнейших городов России, а также 500 представителей российских компаний, работающих с розничными клиентами.

Подавляющее большинство – 89% предпринимателей и 84% жителей городов – отмечают, что визуальные характеристики городской среды оказывают значительное влияние на готовность бизнеса инвестировать в развитие городской инфраструктуры. Важными характеристиками представители бизнеса называют благоустроенные улицы и наличие зеленых зон, внешний вид зданий и эстетику вывесок. К положительным эффектам благоустройства бизнес относит увеличение числа посетителей, чистоту и комфорт, развитие логистики и транспорта.

Важным фактором предприниматели называют также наличие рядом узнаваемых и известных объектов, авторских проектов и креативных пространств: они повышают инвестиционную и туристическую привлекательность, стимулируют развитие малого бизнеса и самозанятости, что, в свою очередь, влияет на имидж, экономику и качество жизни городов.

Половина предпринимателей использует в своей коммуникации с клиентами отсылки к архитектурному облику и культурному контексту района, стремясь к идентификации с местной культурой и историей. Это создает хорошее основание для формирования уникального позиционирования бренда и эмоциональной связи с клиентами. Почти треть (27%) жителей крупных городов отмечают, что креативные пространства в других городах привлекают их в качестве туристов. Креативные пространства в своих городах посещали 68% респондентов.

Таким образом, бизнес и потенциальные инвесторы воспринимают архитектуру не только как функциональный, но и как культурный актив: создание гармоничной и визуально привлекательной городской среды может стать эффективным инструментом для экономического роста, а не только способом улучшения качества жизни горожан, делают вывод авторы исследования.

«Архитектура перестала быть просто приятным визуальным сопровождением для нашей жизни и работы, у нее есть большой экономический потенциал: чем более сбалансирована архитектура и чем ухоженнее город, тем больший потенциал в нем видят инвесторы и жители. Предприниматели, которые представляют малый и средний бизнес, говорят о том, что такая городская среда создает трафик клиентов – это обоюдовыгодная история. Есть хорошие примеры, когда крупный бизнес вкладывается в развитие городов. Но, возможно, стоит рассмотреть программы для того, чтобы вовлечь в этот процесс малый и средний бизнес, поскольку предприниматели видят в этом потенциал для своего развития», – сказала исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

Взаимосвязь между благоустройством городской среды и успешностью бизнеса ведет к переосмыслению подхода к городскому планированию и развитию. Исследование содержит ряд рекомендаций по развитию архитектурного облика городов, которые могут быть использованы организациями, вовлеченными в разработку мастер-планов городов. В частности, эффективными могут стать такие меры, как реставрация знаковых объектов и расширение портфеля новых архитектурных акцентов, снижение уровня визуального шума за счет внедрения дизайн-стандартов фасадов и вывесок, использование городской айдентики на сайтах, в витринах и коммуникациях бизнеса, льготные условия аренды и совместные проекты с МСП в рамках креативных хабов и другие.

В рамках деловой программы платформы «Росконгресс Урбан Хаб» на Восточном экономическом форуме продолжится обсуждение вопросов интеграции культурного наследия в современный облик и экономическую среду городов.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Фонда Росконгресс.

Картина дня
Россиян собираются штрафовать за поисковые запросы. За что будут наказывать и на какую сумму?
Комитет Госдумы одобрил штраф в 5 тыс. рублей за поиск экстремистских материалов
ВС РФ взяли под контроль Новохатское в ДНР. Военная операция, день 1239-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1239-й день
Подбежали со спины, выстрелили 10 раз: в Дагестане напали на бойца ММА
В Махачкале пытались застрелить бойца ММА Хизриева, нападение сняли на видео
Москалькова назвала тяжелыми переговоры о возвращении жителей Курской области
На видео попал вежливый медведь, позвонивший в дверь перед тем, как погулять по саду
В Петербурге нашли почти тонну кокаина в поставке бананов
Названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра
Новости и материалы
Деревянко о работе с Гузеевой: «Если ты не симпатичен, будь проклят»
Российские таможенники обнаружили кокаин на 12 млрд рублей в контейнерах с бананами
В Раде во второй раз за день произошла драка
Бойцы «Орлана» были ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области
ВС РФ ударили «Искандером» по ЗРК С-300ПС ВСУ в Одесской области
Звезда «А зори здесь тихие» снялась в леопардовом бикини
Российские военные используют мотособак на радиоуправлении в зоне СВО
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Перечислены автомобили, которые в июле подешевели на сотни тысяч рублей
Сотрудник парка развлечений получит 1 млн рублей за то, что ослеп на рабочем месте
Пашинян рассказал о том, как относится к Путину
Западу и Украине припомнили срыв Минских соглашений
Кудрявцеву призвали «спасаться» от мужа: «Почти все преступления — на почве алкоголизма»
В Дагестане назвали причину нападения на бойца ММА Хизриева
«Один в коме»: на видео попал жесткий кульбит легковушки с калужанами внутри
Минобороны России сообщило о продвижении в Николаевской области
США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана
Популярный бейсболист признан виновным в убийстве тестя в сговоре с любовницей
Все новости
Сенаторы одобрили закон о возвращении СИЗО в ведение ФСБ
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
В Госдуме назвали клоунадой предложение создать реестр холостяков
Зеленский заявил, что «готов к действиям» при одном условии
«Мыши плакали, кололись»: адвокат раскрыл риски нового закона о поиске экстремистских материалов
«Землю залил обжигающий свет»: как выглядел первый в истории ядерный взрыв «Тринити»
Первая в истории атомная бомба была взорвана на испытаниях «Тринити» 80 лет назад
Исакова, Эрнст, Деревянко. Кто пришел проститься с Юрием Морозом
В России выходит фестивальный хит «Прости, детка». Чем он хорош, кроме обнимашек и котят?
Фильм «Прости, детка», показанный на «Сандэнсе» и в Каннах, выйдет в России
Погибла от пули. Что случилось с любимой женой Сталина и почему о ее смерти спорят до сих пор
Почему появилась гипотеза о насильственной смерти Надежды Аллилуевой
Ракеты Tomahawk: в чем их особенность и чем они опасны для России
Характеристики крылатых ракет Tomahawk, которые США грозятся передать Украине
Гадюки, гюрза, щитомордник и тигровый уж: 5 самых опасных змей России
Врач Саутенко: симптомы отравления ядом змеи появляются через 15 минут после укуса
Обломки пропавшего Ми-8Т нашли в горах у Охотска. Вертолет с пятью людьми на борту сгорел при падении
Спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8Т в районе мыса Гадикан
В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры. В чем его обвиняют?
Ura.ru: в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами