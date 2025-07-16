На ВЭФ «Урбан Хаб» продолжат дискуссии о роли архитектуры в экономическом развитии городов

Тема архитектурного наследия городов как фактора их экономического развития стала ключевой в работе платформы «Росконгресс Урбан Хаб» на ПМЭФ-2025. Обсуждения продолжатся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года.

В рамках платформы «Урбан Хаб» на ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс и Аналитический центр НАФИ представили исследование «Архитектура как экономический ресурс. Влияние культурно-архитектурного кода на развитие городов», в котором отмечается тесная взаимосвязь между культурно-архитектурным обликом города и его экономической активностью, туристической привлекательностью, потребительским поведением и развитием локального бизнеса. Исследование основано на социологических данных опроса более пяти тысяч жителей 16 крупнейших городов России, а также 500 представителей российских компаний, работающих с розничными клиентами.

Подавляющее большинство – 89% предпринимателей и 84% жителей городов – отмечают, что визуальные характеристики городской среды оказывают значительное влияние на готовность бизнеса инвестировать в развитие городской инфраструктуры. Важными характеристиками представители бизнеса называют благоустроенные улицы и наличие зеленых зон, внешний вид зданий и эстетику вывесок. К положительным эффектам благоустройства бизнес относит увеличение числа посетителей, чистоту и комфорт, развитие логистики и транспорта.

Важным фактором предприниматели называют также наличие рядом узнаваемых и известных объектов, авторских проектов и креативных пространств: они повышают инвестиционную и туристическую привлекательность, стимулируют развитие малого бизнеса и самозанятости, что, в свою очередь, влияет на имидж, экономику и качество жизни городов.

Половина предпринимателей использует в своей коммуникации с клиентами отсылки к архитектурному облику и культурному контексту района, стремясь к идентификации с местной культурой и историей. Это создает хорошее основание для формирования уникального позиционирования бренда и эмоциональной связи с клиентами. Почти треть (27%) жителей крупных городов отмечают, что креативные пространства в других городах привлекают их в качестве туристов. Креативные пространства в своих городах посещали 68% респондентов.

Таким образом, бизнес и потенциальные инвесторы воспринимают архитектуру не только как функциональный, но и как культурный актив: создание гармоничной и визуально привлекательной городской среды может стать эффективным инструментом для экономического роста, а не только способом улучшения качества жизни горожан, делают вывод авторы исследования.

«Архитектура перестала быть просто приятным визуальным сопровождением для нашей жизни и работы, у нее есть большой экономический потенциал: чем более сбалансирована архитектура и чем ухоженнее город, тем больший потенциал в нем видят инвесторы и жители. Предприниматели, которые представляют малый и средний бизнес, говорят о том, что такая городская среда создает трафик клиентов – это обоюдовыгодная история. Есть хорошие примеры, когда крупный бизнес вкладывается в развитие городов. Но, возможно, стоит рассмотреть программы для того, чтобы вовлечь в этот процесс малый и средний бизнес, поскольку предприниматели видят в этом потенциал для своего развития», – сказала исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

Взаимосвязь между благоустройством городской среды и успешностью бизнеса ведет к переосмыслению подхода к городскому планированию и развитию. Исследование содержит ряд рекомендаций по развитию архитектурного облика городов, которые могут быть использованы организациями, вовлеченными в разработку мастер-планов городов. В частности, эффективными могут стать такие меры, как реставрация знаковых объектов и расширение портфеля новых архитектурных акцентов, снижение уровня визуального шума за счет внедрения дизайн-стандартов фасадов и вывесок, использование городской айдентики на сайтах, в витринах и коммуникациях бизнеса, льготные условия аренды и совместные проекты с МСП в рамках креативных хабов и другие.

В рамках деловой программы платформы «Росконгресс Урбан Хаб» на Восточном экономическом форуме продолжится обсуждение вопросов интеграции культурного наследия в современный облик и экономическую среду городов.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Фонда Росконгресс.