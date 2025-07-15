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Пресс-релиз

В России создадут региональное движение «За медицину здорового долголетия»

По итогам проведенного 27-28 мая 2025 года первого форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», организованном Правительством Российской Федерации совместно с Фондом Росконгресс, будет создано Региональное движение «За медицину здорового долголетия».

Перечень предполагаемых к проведению в рамках движения мероприятий отражен в Резолюции по итогам форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», размещенной на официальном сайте мероприятия.

«Региональное движение призвано сыграть важную роль в достижении национальных целей и приоритетов в области охраны здоровья граждан и здоровьесбережения. Большое значение уделено развитию в регионах системы охраны здоровья, которая кроме предоставления медицинской помощи включает в себя мероприятия по сохранению когнитивного здоровья граждан, мотивации к здоровому образу жизни, внедрению здорового питания», — отметила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В рамках движения «За медицину здорового долголетия» планируется содействие развитию центров здоровья и медицины здорового долголетия, направленных на оценку биологического возраста и коррекцию предрисков развития заболевания. Предполагается вовлечение общественных деятелей, врачей, волонтеров, деятелей культуры и искусства, средств массовой информации и других лиц в мероприятия по продвижению здоровьесберегающих технологий в целях мотивации граждан к сохранению своего здоровья.

«Увеличение продолжительности качественной жизни населения — приоритетная государственная задача. Создание и развитие во всех регионах нашей страны центров здоровья и медицины здорового долголетия включает целый комплекс направлений, в том числе интеграцию новых медицинских технологий, внедрение профилактических мероприятий, формирование культуры здоровьесбережения, что станет важной частью для повышения общего уровня здоровья российских граждан и улучшения качества жизни», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Перечень мероприятий в рамках движения «За медицину здорового долголетия» включает популяризацию двигательной активности, внедрение здорового питания, оценку и коррекцию предрисков развития заболеваний, проведение просветительской работы среди населения по охране здоровья, а также выездные культурные, выставочные мероприятия, вовлечение граждан в творческо, в том числе для граждан, проживающих в отдаленных районах и в сельской местности, способствующих сохранению и улучшению деятельности мозга, что доказано многочисленными российскими и международными исследованиями.

Фонд Росконгресс окажет всестороннюю поддержку инициативе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» по созданию и координации регионального движения.

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