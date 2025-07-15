Приморье готовится к выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

Действующие и новые инвестиционные проекты, туристические точки притяжения и транспортно-логистические возможности представит Приморский край на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3-9 сентября в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. Концепция павильона в этом году — «Приморье — мост будущего». Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Владивосток — столица ДФО — в очередной раз встретит участников и гостей Восточного экономического форума. Экспозиция Приморского края является одной из ярких и ключевых на выставке «Улица Дальнего Востока». Приморье лидирует в округе по количеству реализуемых инвестиционных проектов. Ключевым инструментом стратегического развития Приморья является реализация мероприятий мастер-планов шести городов. Они позволят качественно поменять городскую инфраструктуру, улучшить жизнь людей. Развитие социальной инфраструктуры ведется по линии президентской единой субсидии. Обо всем этом и расскажет павильон региона. Также край представит видение будущего, то, что этот регион будет делать для того, чтобы оставаться привлекательным для инвесторов, чтобы как можно больше россиян и жителей других стран смогли посетить и полюбить дальневосточные земли», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Экспозиция Приморского края позиционирует регион как связующее звено между странами, континентами и культурами. Это территория возможностей, где реализуют масштабные проекты в области туризма, логистики, промышленности и технологий.

«Приморье активно готовится к юбилейному X Восточному экономическому форуму — главному международному событию Азиатско-Тихоокеанского региона. И конечно, для нас важно вновь представить наш край с интересной стороны. ВЭФ — это, прежде всего, привлечение инвесторов для развития Приморья и всего Дальнего Востока России. В этот раз мы расскажем потенциальным партнерам о том, в каких сферах выгодно с нами сотрудничать, куда приложить свои усилия для стабильного развития бизнеса в Приморском крае — одном из самых динамично развивающихся регионов Дальневосточного федерального округа. Наш край обладает огромным потенциалом в промышленности и логистике, сельском хозяйстве и науке, туризме и культуре. Приглашаем российских и зарубежных гостей в павильон Приморья, на котором будут представлены самые яркие наши проекты», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Общая концепция павильона «Приморье — мост в будущее» символизирует связь прошлого и будущего, Востока и Запада, открытость к партнерству, инвестициям и инновациям. Павильон рассказывает, как уникальное географическое положение, природные ресурсы и человеческий потенциал делают Приморский край привлекательным для бизнеса, туризма и жизни на протяжении нескольких исторических эпох.

Основная экспозиция воплощает открытое пространство возможностей, где каждая зона по смыслу самодостаточна и автономна, но при этом поддерживает общую концепцию павильона и рассказывает о ключевых отраслях и проектах Приморского края. Дизайн экстерьера вдохновлен природой края, линией волны и морскими пейзажами. Внутри павильон оформлен при помощи современных материалов и множества интерактивных мультимедийных инструментов.

Тематические зоны стенда региона на ВЭФ-2025 демонстрируют эволюцию ключевых отраслей и общественных трансформаций Приморья с акцентом на главные достижения края за последние 13 лет. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне каждая площадка будет содержать отсылки и свидетельства вклада Владивостока и Приморья в достижение Великой Победы.

В павильоне расположится стенд, посвященный спортивным проектам и достижениям Приморского края. Будет размещена информация о керлинг-центре, центре спортивной и художественной гимнастики во Владивостоке, горнолыжном курорте федерального уровня в Арсеньеве и развитии водных видов спорта в крае. Отдельное внимание будет уделено тому, как во время Великой Отечественной войны в Приморском крае принимались меры по физической подготовке населения: активно проводились спортивные мероприятия и соревнования по футболу, ГТО, лыжному спорту, включая военно-лыжную подготовку и многодневные лыжные переходы, бег по пересеченной местности и преодоление препятствий. Приморье сохраняет и развивает эти традиции, последовательно расширяя спортивную инфраструктуру и реализуя программы физической культуры и спорта.

Отдельная часть экспозиции расскажет о ключевых инвестпроектах, специальных программах и мерах господдержки в Приморье. Иммерсивная зона «Транспорт, логистика, разворот на Восток» оснащена панорамными экранами и потолочными проекторами, создающими реалистичное аудиовизуальное пространство. В этой зоне посетителям расскажут об уникальном географическом положении Приморского края, Владивостокский порт которого в 1941-1945 годах сыграл ключевую роль в обеспечении поставок по программе ленд-лиза из Соединенных Штатов Америки.

В зоне «Культура и туризм» посетителей ожидает стол с физическими объемными макетами ключевых культурных, образовательных и туристических объектов в Приморском крае. Рассказывать посетителям о проектах и смежных программах будет виртуальный экскурсовод. Ключевые объекты и инициативы на макете — музейно-театральный комплекс на сопке Орлиное гнездо, сохранение объектов музея-заповедника Владивостокская крепость и III сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие.

Зона «Промышленность, промпарк «Большой Камень» познакомит гостей павильона с ключевыми предприятиями Приморского края. Интерактивная голограмма позволит выбрать промышленный проект, после чего роботы-манипуляторы приводятся в движение, демонстрируя 3D-модель объекта с его техническими характеристиками. Информация будет представлена в исторической перспективе — от периода Великой Отечественной войны до современных проектов и производств.

Также будет создана зона «Наука». Пространство продемонстрирует ведущие научные направления, институты и достижения Приморья, включая перспективные стартапы и инновационные разработки, важные для технологического развития и безопасности страны.

Пространство «СВО, ГО и ЧС» расскажет о вкладе Приморского края в оборонно-промышленный комплекс России, обеспечении информирования и безопасности населения, а также участии в специальной военной операции. В секции будут показаны анимационные ролики, рассказывающие о приморцах-героях Великой Отечественной войны, а также о современных бойцах, участвующих в СВО. Формат материалов: от документальных биографий до художественных зарисовок, отражающих силу духа, мужество и самоотверженность народа.

На павильоне Приморского края традиционно будут представлены дневная и вечерняя программы. Темой мероприятий в первый день ВЭФ-2025 станет окончание Второй мировой войны. Патриотическая программа пройдет с участием творческих коллективов, исполнителей, духовых оркестров региона.

Кроме того, на стенде планируется проиллюстрировать тему развития пчеловодства в регионе. Площадку украсит анимационная интерактивная композиция, подчеркивающая популярность и целебные качества приморского липового меда.

Для гостей будут организованы и предложены разнообразные мастер-классы декоративно-прикладного искусства. В рамках вечерней программы пройдут выступления популярных в регионе кавер- и рок-групп, а также выступление инструментальной ритм-группы Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.