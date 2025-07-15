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Пресс-релиз

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил жюри 35-го сезона

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Пресс-служба ЦРБК

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple — главный фестиваль рекламы России, который уже 35-й сезон подряд объединяет лидеров индустрии рекламы, маркетинга и креатива со всего мира.

Состав жюри фестиваля становится масштабнее с каждым годом. Более 90 иностранных и российских экспертов выберут лучших в индустрии рекламы. В 2025 году Red Apple бьет рекорд и объединяет лидеров индустрии из 42 стран: среди них Германия, Швейцария, Китай, Япония, Южная Корея, ОАЭ, США, Венгрия, Сингапур, Бразилия, Мексика, Аргентина, Индия, Турция и другие. Международные эксперты привносят свежие идеи и делятся опытом, что способствует развитию креативной индустрии не только в России, но и за рубежом.

Оценка работ будет проходить на высоком уровне. Члены жюри фестиваля сами многократно становились победителями престижных международных конкурсов — в арсенале экспертов суммарно 375 «Каннских львов». Такой состав жюри гарантирует объективность, профессионализм и глубокое понимание креативных решений.

Фестиваль традиционно оценивает проекты в четырех блоках: Creative, Marketing, Media и Young Creators. Каждый блок курируют топовые эксперты — с собственным взглядом на креатив, эффективные стратегии и индустриальные стандарты.

Креатив

В этом году креативный блок фестиваля Red Apple вновь становится эпицентром ярких идей и смелых решений. Он объединяет тех, кто не боится экспериментировать, бросать вызов привычному и вдохновлять индустрию на новые высоты. Juan Pablo Alvarez, Chief Creative Officer, WILD FI, председатель блока жюри Creative поделился своими ожиданиями от кейсов нового сезона.

«Каждый фестиваль — это креативность, смелость и время, чтобы поднять планку для индустрии. Это уникальный шанс отметить яркие идеи, которые бросают вызов статус-кво и открывают новый взгляд на привычные вещи. Я надеюсь, что в этом сезоне мы с коллегами сможем получить настоящее удовольствие от обсуждения работ и увидим те идеи, которые вызовут чувство благоговения и зависти — такие, которые напомнят нам, почему мы любим то, чем занимаемся. Я действительно польщен возможностью открывать лучшее в русском креативе», — Juan Pablo Alvarez, Chief Creative Officer, WILD FI, Чили, председатель жюри блока Creative

Маркетинг

В маркетинговом блоке Red Apple особое внимание уделяется не только креативным идеям, но и стратегическому подходу, эффективным, нестандартным решениям. Такой фокус на глубоком анализе и четкой постановке задач позволяет менять рынок и поднимать стандарты индустрии.

«Первое, на что я обращаю внимание в любом проекте — это проблема, которую мы решаем. Если она не четко определена, все остальное — просто шум. Невозможно разработать осмысленное решение, если вы не знаете, какие задачи вы ставите перед собой. Я трачу время на то, чтобы сначала разобраться, потому что ясность проблемы формирует ясность решения. Часто масштаб возможностей напрямую связан с масштабом и точностью проблемы», — Uma Rudd Chia, Co-founder / Executive Creative Director, KVUR, Сингапур, председатель блока жюри Marketing

Медиа

Ключевой акцент в блоке Media — на результатах. Перед жюри стоит непростая задача — оценивать работы максимально объективно. Alessandro Sabini, Founder, Very Food, partner of St. John's, председатель жюри блока Media отмечает, что труднее всего дается руководствоваться не личными предпочтениями или стандартами своей страны, а силой концепции и качеством реализации идеи.

«Самое сложное в работе в жюри — это отбросить личный вкус и сосредоточиться исключительно на силе, актуальности и исполнении идеи. Как присяжные, мы несем ответственность за признание работы, которая не только отличается креативностью, но и двигает индустрию вперед. Это вызов — найти баланс между объективностью и интуицией, но это то, что делает процесс таким полезным», — Alessandro Sabini, Founder, Very Food, partner of St. John's, Италия, председатель жюри блока Media.

YOUNG CREATORS

Блок Young Creators на Red Apple — это шанс для начинающих креаторов представить свои идеи на международном рынке, получить честную оценку от лидеров индустрии и посоревноваться с коллегами. Молодые специалисты могут получить важный для построения карьеры и профессионального роста опыт.

«Участие в таком фестивале, как Red Apple, дает молодым креаторам уникальный шанс проверить свои идеи на мировой арене, получить признание в индустрии и получить честную обратную связь. Помимо наград, это реальная критика, креативные стандарты и вдохновение сверстников, которые помогают расти. Это не только о признании, это также о трансформации, такой, которая формирует карьерный путь», — Kayode Olowu, Founder/ ECD, ONEWILDCARD, Нигерия, председатель жюри блока Young Creators

Rambler&Co — генеральный информационный партнер Red Apple.

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