В Минеральных Водах с 17 по 19 мая пройдет Кавказский инвестиционный форум-2026

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума в 2026 году.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, топ-менеджеры крупнейших госкорпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций, представители отраслевых сообществ.

По решению Организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2026 в следующем году Форум состоится с 17 по 19 мая в г. Минеральные Воды на площадке МВЦ «МинводыЭКСПО».

Кавказский инвестиционный форум проводится в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Открывая заседание, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак поблагодарил организаторов, членов Оргкомитета, представителей ведомств и компаний, принимавших участие в организации Кавказского инвестиционного форума в 2025 году, отметил высокую оценку прошедшего мероприятия руководством страны, качественный состав участников, в том числе иностранных. «Кавказский инвестиционный форум 2025 года в Минеральных Водах стал важным шагом вперед — как по уровню организации, так и по содержанию. Мы смогли превзойти планку прошлого года, и это результат командной работы всех участников. Благодарю Оргкомитет, правительство Ставропольского края и Министерство экономического развития России за вклад в подготовку Форума. Отдельное спасибо Фонду Росконгресс, команде и партнерам — ваша поддержка сделала Форум содержательным и масштабным. Премия «Вершина» показала рост интереса инвесторов к региону — 266 заявок из 49 регионов. Считаю важным продолжить ее проведение в 2026 году. Молодежная программа охватила ключевые направления — IT, науку, предпринимательство, туризм. Это подтверждает, что у Кавказа есть сильный кадровый ресурс. Уже сегодня мы начинаем подготовку к КИФ-2026, чтобы провести его еще результативнее», — отметил Александр Новак.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил, что Северный Кавказ — это перспективный регион, обладающий множеством точек роста. «Среди сфер активного развития регионов округа — туризм, сельское хозяйство, занятость. Продолжается системная работа по инфраструктурному развитию Северного Кавказа. Проведение Кавказского инвестиционного форума открывает широкие возможности сотрудничества СКФО с другими регионами России, в том числе с точки зрения привлечения новых экономических партнеров и расширения перспектив для развития промышленного и сельскохозяйственного производства, а также укреплений позиций региона на рынке туризма».

В деловой программе КИФ-2026 примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ. Форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

Особый акцент в деловой программе в 2026 году будет сделан на расширение международного экономического сотрудничества, в первую очередь — со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Планируется активное участие представителей этих государств в работе форума, что откроет новые возможности для создания международных транспортно-логистических маршрутов и реализации совместных инвестиционных проектов в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, экология и культурное взаимодействие.

Организатор КИФ — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.