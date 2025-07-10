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Пресс-релиз

Лауреатами международной премии «Глобальная энергия» стала тройка ученых из РФ, КНР и США

Международный комитет премии «Глобальная энергия» определил имена лауреатов 2025 года.

Российский ученый Владислав Хомич, научный руководитель Института электрофизики и электроэнергетики РАН, победил в номинации «Новые способы применения энергии». Он будет награжден за выдающийся вклад в разработку, создание и фундаментальные исследования плазменных технологий и импульсной энергетики.

В номинации «Традиционная энергетика» победителем стал Цзиньлян Хэ, глава Научно-исследовательского института высоковольтных технологий, профессор Университета Цинхуа (Китай), за развитие передовых технологий передачи электроэнергии сверх- и ультравысокого напряжения.

Номинацию «Нетрадиционная энергетика» впервые в истории премии выиграла женщина — Юй Хуан, профессор и заведующая кафедрой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). Награда будет присуждена ей за новаторские открытия в области разработки катализаторов, значительно повышающие рентабельность, долговечность и производительность топливных элементов.

Имена лауреатов премии, которую ежегодно проводит ассоциация «Глобальная энергия», были выбраны из шорт-листа, куда вошли 15 ученых из 8 государств. Всего же в номинационный цикл были включены 90 заявок от ученых из 44 стран и территорий из всех частей света.

Участников церемонии объявления имен лауреатов премии «Глобальная энергия» принял давний партнер Ассоциации — энергокомпания «РусГидро», для которой это стало первым международным мероприятием в Красноярске после релокации из Москвы. В церемонии участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, председатель Международного комитета премии Рае Квон Чунг и члены комитета — Абель Дидье Телла, Уильям Бьюн, Ли Сяо, Дмитрий Бессарабов.

«Красноярский край — промышленно развитый регион, и энергетическая сфера для нас принципиально важна, – заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. — Развитию отрасли уделяется большое внимание: нам нужна энергия для промышленности, жилищного строительства и переделов того сырья, которое сегодня есть. Кроме того, тема развития энергетики подробно изучается в наших университетах и школах: нам очень важно привлекать в сферу молодых ребят, которые готовы посвятить себя этому делу профессионально. Красноярский край претендовал на проведение церемонии объявления лауреатов, очень много интересных идей и проектов представили номинанты премии «Глобальная энергия» — и это в том числе большая просветительская работа. Также вижу интерес международного жюри к изучению Красноярского края, гости высокого уровня хотят к нам вернуться — это замечательно».

«Ученые способны находить общий профессиональный язык, невзирая на геополитическую конъюнктуру. Неслучайно в состав номинантов в этом году вернулись представители Европы и Северной Америки, а география заявок расширилась, в том числе за счет ученых из стран глобального Юга», — отметил президент Ассоциации Сергей Брилев.

Это обстоятельство подчеркнул и председатель Международного комитета премии Рае Квон Чунг: «Перед мировой наукой стоят глобальные задачи, от оперативного решения которых, без преувеличения, зависит будущее цивилизации. Среди важнейших вызовов — переход к чистым технологиям производства, хранения и передачи энергии, поиск решений, способных эффективно бороться с глобальным изменением климата».

За процедурой выбора лауреатов премии «Глобальная энергия» в эти дни следили не только на Земле. Свое видеопоздравление лауреатам премии записал российский экипаж космонавтов с МКС — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.

Торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия» состоится в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве 15–17 октября. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

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