Сотрудник «Роснефти» стал лучшим специалистом по экологической безопасности России

Сотрудник уфимского научного института «Роснефти» в Уфе Олег Федоров занял 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по экологической безопасности России — 2025».

Соревнование объединило более 90 профессионалов со всей страны. Каждому участнику за 50 минут предстояло ответить на 50 вопросов. По истечении выделенного времени, победителей автоматически определяли по следующим критериям: количество правильных ответов и затраченное на них время.

Сотрудник «Роснефти» успешно справился с заданиями всего за 12 минут, набрав максимальное количество баллов. Олег Федоров занял первое место и официально вошел в рейтинг ТОП-10 лучших специалистов по экологической безопасности России.

Победа нашего коллеги стала результатом непрерывного профессионального роста и углубленного изучения актуальной нормативной базы в сфере экологической безопасности.

Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры «НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в мире в области минимизации воздействия на окружающую среду, в связи с чем во всех сферах деятельности уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения экологической безопасности, рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов.