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Пресс-релиз

В Министерстве энергетики РФ обсудили подготовку и проведение РЭН-2025

Состоялось совещание по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя»-2025 с участием Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, заместителей Министра энергетики Российской Федерации, генерального директора РЭА Минэнерго России Алексея Кулапина и заместителя директора Фонда Росконгресс, директора РЭН Владимира Затынайко. На встрече, в частности, были представлены предварительные итоги подготовки и обозначены отраслевые направления деловой программы.

Подчеркивая важность предстоящего мероприятия, Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев отметил: «Наша главная задача – обеспечить население и промышленность России всеми видами энергоресурсов, доступными как в техническом, так и финансовом плане».

По наполнению мероприятия организаторы Форума получили более 60 предложений от Минэнерго, РЭА Минэнерго России, федеральных и региональных органов власти, отраслевых организаций, а также ведущих профильных вузов. Как отметил глава РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин: «Деловая программа Форума включает 33 дискуссионных мероприятия. Все они разделены на 4 тематических трека: международное сотрудничество: объединяя усилия, устойчивое развитие: адаптация к новой реальности, технологии как ключевой драйвер энергетики, ТЭК России: стратегия развития. Еще один формат – деловые завтраки».

Кроме того, особое внимание было уделено второй площадке РЭН – Гостиному двору. В этом году здесь будут организованы научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога» и выставочная экспозиция, которая станет ярким свидетельством достижений и инноваций в глобальной энергетике. Оба мероприятия направлены на демонстрацию прогресса развития отраслей ТЭК каждой представленной страны, подчеркивая вклад участников в формирование устойчивого и перспективного энергетического будущего планеты. Мероприятие позволит компаниям представить свои новейшие разработки широкой аудитории, установить полезные контакты и укрепить позиции на международном рынке.

На совещании было отмечено, что для участников деловой программы 15-17 октября в Гостином дворе не требуется оплата, а стоимость участия для экспонентов в выставке и основной деловой программе соответствует среднерыночному уровню.

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