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Пресс-релиз

Чукотка на выставке «Улица Дальнего Востока» представит арт-объект к юбилею ВЭФ

Чукотский автономный округ готовится к выставке «Улица Дальнего Востока». Масштабное культурное событие состоится 3–9 сентября в рамках юбилейного, десятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Чукотка представит гостям информацию о крупнейших проектах, реновации городов, инвестициях, возможностях работы и путешествий в регионе. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«По итогам прошлого года по ряду показателей Чукотка продемонстрировала положительную динамику. Промышленное производство и инвестиции в основной капитал выросли на 9%, добыча полезных ископаемых – на 3%. Правительство России оказывает поддержку Чукотскому автономному округу, в регионе действуют сразу три льготных режима: ТОР «Чукотка», свободный порт Владивосток, режим Арктической зоны. Выросли доходы консолидированного бюджета и собственные доходы региона. В этих северных землях живут сильные духом, отважные, целеустремленные люди, работающие на производствах и в шахтах, осваивающие месторождения, хранящие традиции оленеводства, обеспечивающие нашу страну медью и оловом, углем и газом, рыбой и морепродуктами. Благодаря мерам, принятым Правительством, меняется жизнь людей. Обновляется по мастер-плану, утвержденному президентом, Анадырь. Строятся и реконструируются объекты в рамках национальных проектов и президентской единой субсидии. Главная задача – сделать так, чтобы жизнь людей качественно менялась, чтобы создавался соответствующий уровень социальной инфраструктуры», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Пространство основного павильона Чукотки будет разбито на тематические зоны по нескольким направлениям: история, культура, экономика, туризм. Посетители смогут познакомиться с регионом через реальные истории местных жителей. В павильоне будут представлены интервью с предпринимателями и представителями редких профессий, таких как арктический фермер или дегустатор икры. Также в зонах планируется разместить материалы о проектах Росатома и Баимского ГОКа, включая интерактивные карты, архитектурные планы и перспективы развития этих предприятий.

«В этом году мы отмечаем три знаковые даты: 95 лет Чукотскому автономному округу, 80 лет Великой Победе и 10 лет Восточному экономическому форуму. Наша экспозиция на «Улице Дальнего Востока» отражает эту связь времен: память о прошлом, динамику настоящего и планы на будущее. Приглашаем гостей Форума и всех желающих на «Улицу Дальнего Востока», чтобы открыть для себя уникальную Арктику», – отметил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Регион разрабатывает насыщенную деловую программу. В частности, планируется проведение презентаций арктических брендов перед потенциальными инвесторами и зарубежными партнерами, круглые столы и стратегические сессии, межрегиональная встреча представителей культуры.

В Зоне креативных продуктов будут представлены местные бренды, посетители смогут познакомиться с аутентичными изделиями региона и приобрести их в качестве сувениров.

Кроме того, будет создана зона «Чукотка для Победы» для демонстрации видеоматериалов о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне. В зоне будет установлена интерактивная стена с изображениями защитников Отечества – пилота, оленевода и бойца. Центральным элементом станет арт-объект, посвященный участникам специальной военной операции.

Уличная выставка будет украшена монументальными композициями. Будут установлены три абстрактные вертикальные стелы, устремленные в небо. Под каждой фигурой разместятся георгиевские ленты, логотипы Чукотки и Восточного экономического форума. На арт-объектах будут отражены три юбилейные даты: 95 лет Чукотскому автономному округу, 80 лет Великой Победы, 10 лет ВЭФ.

Кроме того, на стенде будет установлена скульптура моржа – символа региона. Рядом разместятся светящиеся эскимосские мячи, олицетворяющие солнце у коренных народов Чукотки. Также для гостей Форума выступит Государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» и артисты Окружного дома народного творчества.

X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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