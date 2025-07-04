Саудовская Аравия станет страной-гостем ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия выступит в статусе страны-гостя Петербургского международного экономического форума в 2026 году.

Сегодня в Москве в ходе переговоров с Министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул значимость участия Саудовской Аравии в ПМЭФ: «Символично, что в 2026 году, когда Саудовская Аравия выступит страной-гостем ПМЭФ, мы будем отмечать 100-летие установления дипломатических отношений. Уверен, что к этому событию будут приурочены специальные мероприятия, отражающие историческую значимость наших связей».

Сергей Лавров также отметил, что участие Саудовской Аравии в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году стало весьма успешным. Делегацию возглавил министр энергетики Саудовской Аравии, сопредседатель межправительственной комиссии принц Абдель Азиз Бен Сальман Аль Сауд. Вместе с российским сопредседателем, вице-премьером Александром Новаком они провели содержательные переговоры на полях Форума.

Национальный стенд Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026 станет площадкой для презентации инвестиционного, экспортного и туристического потенциала страны, а также для установления новых деловых контактов и обмена опытом. В павильоне запланированы специализированные сессии, деловые переговоры и насыщенная культурная программа.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил: «Россия и Саудовская Аравия развивают устойчивый диалог и стратегическое сотрудничество в ключевых сферах – энергетике, промышленности, транспорте, финансах, высоких технологиях и агропроме. Участие Саудовской Аравии в статусе страны-гостя ПМЭФ-2026 открывает новые возможности для расширения деловых связей и укрепления гуманитарного взаимодействия. Форум традиционно объединяет лидеров государств, бизнеса и экспертного сообщества, и я уверен, что участие Саудовской Аравии придаст новый импульс развитию двусторонних инициатив».

Саудовская Аравия присоединится к числу государств Глобального Юга, ранее выступавших в статусе стран-гостей Петербургского международного экономического форума. В их числе – Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман и Королевство Бахрейн. Это подтверждает устойчивый интерес стран региона к укреплению экономических связей с Россией и активному участию в работе Форума.