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Пресс-релиз

«Роснефть» представила инновации в обследовании строительных конструкций

Научный институт «Роснефти» в Красноярске провел всероссийскую конференцию, посвященную актуальным вопросам обследований строительных конструкций зданий и сооружений. Мероприятие объединило более 150 ведущих экспертов из научно-проектных институтов и инженерно-строительных организаций со всей страны.

Организаторы конференции презентовали метод автоматизации расчета ветровых нагрузок на резервуары и реакторы. Новация на 80% сокращает трудозатраты при моделировании воздействия такого типа нагрузок.

Специалисты краснодарского корпоративного института представили технологию создания твердотельных моделей (виртуальный аналог реального физического объекта) по облакам точек трехмерной пространственной съемки объектов, а также методику 3D-моделирования предпроектной проработки объектов с использованием данных лазерного сканирования.

В рамках конференции ученые «Роснефти» также продемонстрировали опыт одновременного применения наземного лазерного сканирования и новейшей технологии SLAM, которая позволяет выполнять 3D-сканирование как внутри, так и снаружи помещений. Комбинированный подход обеспечивает высокую точность и скорость проведения обследований зданий и сооружений.

Разработанные и успешно применяемые в компании инновации обеспечивают эффективную реализацию мер по сохранению зданий и сооружений на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, что снижает затраты на капитальный ремонт и строительство новых объектов.

Являясь лидером отечественной нефтяной отрасли, «Роснефть» ежегодно проводит конференции по различным направлениям деятельности, в рамках которых консолидирует и тиражирует лучшие практики.

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