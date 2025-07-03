Каждый второй опрошенный иностранный студент хочет остаться в России

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» на сессии «Иностранцы в России: о безграничных возможностях и традиционных ценностях» Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты исследования, посвященного восприятию нашей страны иностранными студентами «Россия глазами иностранных студентов: туризм, учеба и новые впечатления». Он охватил более 3 300 студентов из 116 стран, обучающихся в российских вузах. Так, согласно опросу, 45% студентов рассматривают жизнь в России после окончания обучения (это примерно каждый второй опрошенный), 84% респондентов отметили высокий уровень сервиса и комфорта.

Исследование проведено совместно Минобрнауки России и МГИМО при поддержке с Группы компаний Б1. Оно стало важным этапом программы АСИ «Открой твою Россию», нацеленной на развитие въездного туризма как инструмента устойчивого международного партнерства.

«В исследовании впервые собраны и систематизированы данные о мотивации иностранных студентов при выборе России для обучения, их интересе к путешествиям по стране, а также о сложностях, с которыми они сталкиваются. Молодежная аудитория была выбрана неслучайно — молодые люди, уже проживающие в России, активно взаимодействуют с культурной средой, инфраструктурой и сервисами, формируя реальный и перспективный спрос на туристические продукты. Уверена: в наших руках не просто исследование, а первый шаг к созданию турпродукта, наполненного смыслом, историями и доверием», – отметила заместитель генерального директора – директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

Это первое исследование, раскрывающее запросы и ожидания молодой аудитории. Оно показывает, что каждый гость ищет в стране что-то близкое именно ему – то, что откликается лично.

«Образование, самореализация, туризм, многовековая культура и традиционные духовно-нравственные ценности – вот чем сегодня привлекает Россия иностранную молодежь. Ребята с удовольствием открывают для себя нашу страну благодаря проектам и инициативам, реализуемым на государственном уровне. Безусловно, в этой работе для нас приоритет – качественное высшее образование иностранных студентов. Цифры опроса подтверждают, что реализация Министерством науки и высшего образования России Программы молодежного и студенческого туризма, а также ряда других проектов, помогают сделать нашу страну интересной для молодежи со всего мира», – сказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Путешествия по России становятся тем самым опытом, который рождает искреннюю привязанность и интерес, остающийся надолго. Во время поездок иностранные студенты знакомятся с национальной культурой, традиционными ценностями и русским языком. Все это формирует устойчивую связь с нашей страной и способствует укреплению доверия и дружбы между людьми и национальными культурами.

«Группа компаний Б1 и Агентство стратегических инициатив уже несколько лет активно изучают развитие туристической отрасли в России. Можно с уверенностью констатировать, что у иностранных студентов мнение о возможностях туристического отдыха в России положительное, и их не останавливают ни суровый климат, ни сложный русский язык, а бюрократические сложности при оформлении документов – это скорее всего «болезнь роста» и в будущем таких сложностей будет меньше. Мы надеемся, что результаты нашего исследования помогут бизнесу, работающему в туристической отрасли более качественно учитывать запросы иностранцев, приезжающих в России», – подчеркнула партнер Группы компаний Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям Ольга Архангельская.

«Для МГИМО, как ведущего международного университета с большим контингентом иностранных студентов, особенно важно обеспечивать приезжающим ребятам полноценную социокультурную адаптацию на территории России, готовить своего рода послов нашей культуры и ценностей. Безусловно, комплексная аналитика о туристических предпочтениях ребят поможет развивать данную отрасль в полезном для молодежной политики ключе и создавать бизнесу доступные туристические продукты, которые будут нести необходимый ценностный компонент», – сообщил Станислав Суровцев, Проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО МИД России.

Презентация исследования прошла в открытом формате. Полученные данные пойдут в основу проектирования новых туристических решений, учитывающих запросы международной молодежной аудитории, и будут способствовать укреплению имиджа России на глобальном туристическом рынке.

Проект стал частью движения к национальной цели – формирования устойчивой и динамичной экономики в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Председатель организационного комитета форума – заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента № 899 от 8 декабря 2022 г. в целях поддержки и реализации инициатив граждан по развитию страны.

Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.