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Пресс-релиз

В АСИ разработают атлас человекоцентричности для поиска зон роста и улучшения работы социальной сферы

Сборник поможет организациям социальной сферы использовать лучшие практики, создавать дружелюбную атмосферу и повышать качество услуг. Также в него планируют включить идеи лидеров форума «Сильные идеи для нового времени» 2025 года из направления НСИ (организация запрещена в России). Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

Речь об этом шла на сессии «Социальная политика нового времени: технологии и человечность», состоявшейся 2 июля на очной части форума СИНВ.

«Идеи лидеров форума «Сильные идеи для нового времени» войдут в «Атлас человекоцентричности организаций социальной сферы». В нем мы отразим лучшие региональные решения, которые помогают делать работу учреждений социальной защиты, медицины и образования человечнее. Мы уже занимаемся его разработкой совместно с рабочей группой «Социальные проекты» Экспертного совета АСИ. Сборник поможет организациям социальной сферы внедрить лучшие практики в свою работу, создать дружелюбную атмосферу в учреждениях и улучшить качество предоставляемых услуг. По принципу «ничего для нас без нас» мы акцептируем инновации в социальной сфере, которые создают сами люди – участники СИНВ», – сказала заместитель руководителя направления «Социальные проекты» АСИ Ирина Петрунина.

Напомним, тема «Новые технологии в медицине, образовании, социальной помощи» вошла в число самых на форуме 2025 популярных, заняв вторую строчку (из более чем 35 тысяч – подано 3 409 заявок). Это доказывает запрос общества на изменения.

Раньше социальная сфера была исключительно государственной, но теперь в ней три игрока: власть, НКО и бизнес. Каждый вносит свой вклад. НКО точечно видят проблемы подопечных, бизнес привносит клиентоориентированность, а государство масштабирует успешные решения.

Один из таких примеров – проект «Беседка», который представлял лидер Дмитрий Батищев на СИНВ-2023 г. Центры бесплатной психологической помощи подросткам и родителям выросли из локальной инициативы в Липецкой области до сети из 120 учреждений по стране. «Дети сталкиваются с разными вызовами: от буллинга до цифровой зависимости, поэтому актуально создание пространства, куда можно обратиться», – отметил Батищев.

Основатель платформы Getloyalty Виктор Юров, лидер идеи «Разработка единого репутационного рейтинга организаций социальной сферы на основании обратной связи от граждан РФ», предложил дополнить опросные формы данными анализа цифрового следа: «Бизнес так давно изучает клиентов – почему бы не перенести это в госсектор?».
Исполнительный директор исследовательского холдинга «РОМИР» Инна Караева добавила: важно понимать, что в оценке любых услуг значение имеет каждая деталь – даже погодные условия могут повлиять на впечатление о сервисе. Исследования показывают, что услуги, за которые человек заплатил, он оценивает выше, чем бесплатные. Это означает, что методология оценки государственных учреждений и бизнеса – должна иметь разные подходы. А заместитель генерального директора по стратегическому развитию медиахолдинга MAEP Алексей Ляскало рассказал о совместном проекте с Агентством стратегических инициатив – «Страну меняют люди»: это «сборник» историй лидеров самых ярких проектов, реализованных при поддержке АСИ.

Отдельно обсудили технологии. Лидер идеи «Уроки информатики в школе на отечественных операционных системах» Мурад Мирзоев, разработчик отечественных IT-решений, предложил учить детей на российском софте, Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, отметила, что социальная услуга нового времени – это соучастие. По ее словам, только государство не может решить проблемы: оно должно заниматься инфраструктурой. А сектор НКО – это всегда близость боли, что становится источником инноваций. Распределение ролей на пересечении интересов позволяет выстроить устойчивую модель. А автоматизация рутины через цифровые решения позволяет сохранить человеческий контакт.

Также в сессии также принял участие директор департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Шумков.

Кроме того, в этот день в рамках форума прошла презентация еще нескольких проектов, поданных в направление «Национальная социальная инициатива» – 20 лидеров презентовали свои решения на питчинге перед партнерами и членами экспертного совета АСИ. Инициативы затрагивают самые разные проблемы.

«Сегодня мы увидели проекты, которые точно могут стартовать с Дальнего Востока и быть апробированы там. В первую очередь, обратили внимание на те идеи, которые явно будут полезны макрорегиону. Например, однозначно в ДФО будут востребованы проекты, которые нацелены на удержание кадров. Хотелось бы отметить важность идей, направленных на развитие медицины. Мы стремимся к тому, чтобы все самое интересное и перспективное появлялось на Дальнем Востоке, а затем этот опыт перенимали в других частях страны», – сказала заместитель генерального директора по спецпроектам АНО «Национальные приоритеты» Оксана Бражник.

В частности, Мария Филина из Волгограда презентовала проект «Семья –основа мира» – целую экосистему по работе с изменением информационного поля и общественного сознания в пользу поддержки традиционных российских духовно-нравственных ценностей: «Идея состоит в насыщении информационного пространства позитивным, уникальным про-семейным контентом и в работе с разными целевыми аудиториями, от дошколят до глав субъектов, с помощью различных технологий (соцреклама, фотовыставки, издание и распространение детских книг, лекции-беседы для молодежи, сессии и форумы для специалистов). Сохраняя семью, мы сохраним государство!».

Большое количество проектов посвящено инклюзии. Причем к реализации идей активно подключается бизнес. Так, Сергей Андреев рассказал о совместном проекте с ТС «Пятёрочка» и междисциплинарной командой VR Inclusion: «Мы создаем сценарий «виртуальный магазин у дома», который за счет VR-технологий позволяет детям с ОВЗ безопасно и контролируемо обучаться планировать бюджет и самостоятельно совершать покупки. Уникальное сотрудничество стало отправной точкой для создания масштабируемой «цифровой вселенной навыков» для социально-средовой адаптации детей с ОВЗ по всей России».

Много решений исходит и от некоммерческого сектора. Например, Инна Инюшкина, руководитель Фонда «Спина Бифида» презентовала сервис на основе ИИ в медицине, который поможет врачам точнее выявлять «расщепление позвоночника» у плода на ранних сроках беременности. Проект реализуется вместе с Yandex Cloud и НМИЦ им. Кулакова.

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.

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