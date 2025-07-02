На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Ученые «Роснефти» — победители Всероссийского конкурса

Молодые специалисты тюменского научного института «Роснефти» завоевали звания лучшего студенческого научного сообщества и лучшего совета молодых ученых в области топливно-энергетического комплекса. Одноименный Всероссийский конкурс состоялся в Тюменском индустриальном университете.

Тридцать команд профильных вузов и молодых специалистов предприятий со всей страны представили на суд жюри технологические проекты, направленные на внедрение инноваций в добычу, переработку и транспортировку углеводородов, оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности использования ресурсов и цифровую трансформацию ТЭК. Основные критерии оценки основывались на результативности деятельности студенческих научных объединений и советов молодых ученых, актуальности и новизне, степени проработки предложенных решений, практической значимости проектов.

Молодые специалисты ТННЦ презентовали инновации в области промысловой инфраструктуры для решения актуальных вопросов реконструкции газовых промыслов. Уникальная методика с использованием полномасштабного интегрированного моделирования предусматривает регулирование режимов работы скважин и позволяет оперативно оценить технологическую и экономическую потребность запуска вспомогательных трубопроводов для разгрузки основной магистрали. Проект получил наивысшую оценку жюри, а представившая его проектная команда - титул лучшего научного объединения.

Звания лучшего студенческого научного сообщества удостоены студенты базовой кафедры тюменского научного института в Тюменском индустриальном университете, представившие на конкурс проект в сфере обеспечения безопасности эксплуатации промыслового оборудования. Инновационная разработка связана с применением искусственного интеллекта для анализа исторических данных добычи для прогнозирования срока службы электроцентробежных насосов.

Картина дня
Психолог, туристы и студент: кого Азербайджан считает «русской ОПГ» наркоторговцев
В Азербайджане арестовали российского студента из Петербурга
WP: сокращение военной помощи США застало Киев врасплох. Военная операция, день 1225-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1225-й день
«Хотел спасти товарищей»: Бурдину из «Смысловых галлюцинаций» дали срок за поножовщину
Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина отправили в колонию
Пользователи приложения Headhunter пожаловались на сбой
Подростки-зацеперы стали использовать противогазы, чтобы кататься на трамваях
МЧС тушит крупный пожар на древесной свалке в Красноярском крае
Песков назвал цель разговора Путина и Макрона
Новости и материалы
Предприятия ОПК Украины могут наделить иммунитетом от уголовного преследования
Россия призвала Азербайджан принять меры по возвращению к союзничеству
На Западе сообщили, что Украина могла стоять за подрывами нефтяных танкеров
Россиянам рассказали, какие авиабилеты подорожали этим летом
Каллас раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией
В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки
В Азербайджане прокомментировали информацию о прекращении обучения на русском языке
Минобороны России назвало суточные потери ВСУ в зоне СВО
Журналисты стран БРИКС обратились к ООН из-за задержания журналистов в Баку
Новый посол Афганистана в России приступил к работе
В Москве перевернулся автомобиль скорой помощи
В России амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания
Дачница почувствовала укол в руку и через пару часов оказалась в критическом состоянии
«Серьезный бич»: в России хотят штрафовать общественный транспорт за опоздания
Александр Шепс попал в больницу в Москве
Ученые рассказали, как повлияет на океан сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»
Песков заявил о важности переговоров с Макроном для интересов России
В России призвали отменить иностранные диаспоры в стране
Все новости
Тезку сына президента Азербайджана ищут российские приставы
Артемий Лебедев рассказал, как его выгнали со встречи на ПМЭФ
«Трамп — богом избранный президент»: экс-глава ФИДЕ Илюмжинов — о снятии санкций США
В Госдуме считают, что США не будут обманывать Россию с поставками оружия Украине
«Не будете слушаться — будет так». Почему США приостановили поставки ракет Украине?
Полковник Ходаренок назвал дисциплинарной мерой остановку поставок ракет Киеву
Aurus многоликий: производитель автомобиля для президента сделает одежду для олигархов
Автомаркетолог Акимова: плохое качество одежды Aurus негативно повлияет на бренд
10 лучших ролей Марго Робби
«28 лет спустя»: каким получилось продолжение легендарного фильма Дэнни Бойла?
В России начали показывать фильм «28 лет спустя»
Российским подросткам разрешат оплачивать покупки биометрией
США остановили поставки Украине обещанных боеприпасов. Самим не хватает
США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и высокоточных боеприпасов
2 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 2 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Направляли пистолет, загрузили в автозак»: на Урале задержали, а потом отпустили главу азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге задержали, а потом отпустили главу азербайджанской диаспоры
Мир на Украине и ядерная программа Ирана. О чем говорили Путин и Макрон впервые с 2022 года
Путин и Макрон обсудили украинский конфликт и ядерную программу Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами