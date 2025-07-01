Волонтеры «Роснефти» на фестивале в Архангельске рассказали о маршруте для автопутешествий по Поморью

Волонтеры «Роснефти» приняли участие в IV гастрономическом фестивале северных традиций «Еда поморская», который прошел в Архангельске. Гостям мероприятия был представлен уникальный маршрут для автотуристов по Архангельской области.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

На фестивале был установлен фирменный фудтрак «Роснефти» - мобильное кафе под собственным брендом «Зерно», где гости могли попробовать новое меню блюд и напитков на основе рыбных деликатесов и северных ягод от шеф-повара АЗС «Роснефть».

Кроме того, была организована работа интерактивной площадки «Путешествуем на Север с АЗС «Роснефть». На ней проводились различные тематические игры, викторины и мастер-классы, а также рассказывали гостям фестиваля об автомаршруте «Дорога на Русский Север».

«Роснефть» и Правительство Архангельской области представили проект «Дорога на Русский Север» еще в 2023 году. Уникальный маршрут включает знаковые достопримечательности Поморья, самые живописные природные ландшафты, наиболее интересные локации, где можно познакомиться с уникальным культурным наследием и традициями Русского Севера. Ценители смогут отведать блюда местной кухни и посетить беломорские СПА-центры.

Дополнительные направления из Архангельска включают посещение пещер, песчаных кос, карстовых лог и самобытных северных деревень Пинежского района. Для знакомства с традициями поморов автомобилистам предлагается посетить аутентичные деревни на беломорском побережье Онежского района и остров-камень Кий в Белом море.

Протяженность автомаршрута «Дорога на Русский Север» от Вельска до Архангельска составляет 550 км. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды оптимально путешествовать по федеральной автодороге М-8. По маршруту расположены АЗС «Роснефть», где путешественники могут комфортно отдохнуть в пути, приобрести нужные в дороге товары и сувениры местного производства – знаменитые северные пряники, напитки на основе северных ягод и местные сладости.