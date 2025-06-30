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Пресс-релиз

В Чувашии прошли мероприятия проекта «Душа России. Поволжье»

В Чебоксарах прошли мероприятия проекта «Душа России. Поволжье», организованные социокреативной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум при поддержке ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Чувашской Республики. Эти события были интегрированы в деловую и культурную программы Чебоксарского экономического форума и приурочены к 105-летию со дня образования Чувашской автономии.

«В рамках проекта «Душа России. Поволжье» большое внимание уделяется переосмыслению культурных символов, объединяющих поколения. Особую роль здесь играет кинематограф. Мероприятия, которые мы проводим на форуме, позволяют по-новому взглянуть на наследие, которое связывает народы России. Это живой диалог с прошлым, вдохновляющий на творчество и укрепляющий национальную идентичность», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В программу мероприятий вошел специальный кинопоказ фильма «Чапаев» — к 90-летию со дня создания легендарной картины о знаменитом уроженце Чебоксар. Также состоялась лекция «Новая жизнь старого кино: к 90-летию фильма «Чапаев»», посвященная историческому и культурному значению картины. Эти мероприятия провел Фонд Инносоциум совместно с Госфильмофондом России. В том же блоке была представлена выставка «Афиши киношедевров молодой страны Советов» — коллекция плакатов фильмов киностудии «Ленфильм». В экспозиции вошли афиши картин «Волочаевские дни», «Герой Шипки», «В дни Октября» и других знаковых лент.

Крометого, при поддержке киностудии «Союзмультфильм» в рамках культурной программы форума прошли специальные детские показы. Зрителям представили уникальную двухчастную программу мультфильмов 1940-х годов, отреставрированных совместно с Президентским фондом культурных инициатив. Проект открыл юным зрителям классику советской анимации в обновленном, цифровом качестве. Эти ленты — часть национального анимационного наследия, созданного в тяжелые военные годы, — не только демонстрируют высокое художественное мастерство, но и передают дух времени, любовь к Родине, силу добра и взаимовыручки. Программа была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и нацелена на формирование у детей бережного отношения к истории через язык анимации. Показы проводились 27-29 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета и Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

«Лента «Чапаев» является классикой советского кинематографа, на этом легендарном фильме выросло не одно поколение наших соотечественников. Мы знаем и любим героев, вдохновляемся их мужеством и самоотверженностью, восхищаемся режиссерской и операторской работой. Молодое поколение, знакомясь с отреставрированными кинолентами, лучше погружается в историю, испытывает гордость за свой регион и начинает по-новому смотреть сквозь призму вечных ценностей, отраженных в «Чапаеве» настоящими мастерами кинематографа», ― отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Также состоялась панельная дискуссия «Будущее инвестиций в креативные индустрии», организованная при поддержке ПАО «Банк ПСБ». Эксперты обсудили перспективные направления капиталовложений в стремительно развивающиеся отрасли — искусство, дизайн, медиа, цифровые технологии, моду, кино, музыку, геймдев и другие. В дискуссии приняли участие заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина, старший вице-президент — директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова, президент Ассоциации предпринимателей в сфере креативных индустрий Лидия Белякова, а также представители отрасли и органов государственной власти.

В деловую программу Чебоксарского экономического форума вошло более 10 мероприятий, посвященных инвестициям, внешнеэкономическим связям, искусственному интеллекту и другим актуальным темам. Генеральный партнер форума — ПАО «Банк ПСБ». Банк также выступает партнером проекта «Душа России. Поволжье», поддерживая культурное, экономическое и туристическое развитие региона.

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