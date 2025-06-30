Расширение сотрудничества России, Китая и Монголии обсудили на выездном мероприятии ВЭФ-2025 в Чите

В Забайкальском крае 25–27 июня состоялся внешнеэкономический форум «Новые горизонты 2025» – выездное мероприятие десятого, юбилейного Восточного экономического форума. В нем приняли участие 1500 представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Сила степи: единство культур трех стран». Представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Совета Федерации, Государственной Думы, образовательных учреждений, региональных органов власти и иностранного дипломатического корпуса обсудили использование географического положения Забайкалья и опыта сотрудничества для развития партнерства России, Китая и Монголии, а также сохранение и цифровизацию культурного наследия.

Забайкальский экономический форум «Новые горизонты» является важной платформой для укрепления регионального и международного сотрудничества, привлечения инвестиций и комплексного развития края и всего Дальнего Востока, подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, мероприятие направлено на выработку новых решений для привлечения инвестиций, углубления международного сотрудничества и развития человеческого капитала.

«Забайкалье — это место пересечения ключевых транспортных коридоров и масштабных промышленных проектов. И наша общая задача — превратить эти конкурентные преимущества в надежную опору для устойчивого роста всего Дальнего Востока. В этом году на площадке форума обсуждаются не только промышленные и инфраструктурные проекты. Сегодня значительного внимания требуют и такие направления социально-экономического развития, как креативные индустрии, туризм, сохранение культурного наследия региона, наука, образование и их взаимосвязь с реальным сектором экономики», – отметил Алексей Чекунков в видеообращении к участникам форума.

На сессии обсуждались вопросы, связанные с туристическим потенциалом края, в том числе развитие этого сектора за счет местной кухни и региональных брендов. Кроме того, участники обсуждения уделили особое внимание перспективам креативного сектора экономики России и расширению торгово-экономического взаимодействия с Китаем, Монголией и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В условиях мировой турбулентности и пересмотра международных правил страны Евразии должны опираться на общее историческое наследие, культурные ценности и опыт взаимодействия. Особое значение придается уважению к прошлому, объединяющему народы региона, и осознанию силы, которую дает это наследие для построения будущего, совместного развития и укрепления суверенитета. Сегодня, когда прежние модели глобализации теряют актуальность и усиливаются ограничения в экономике, технологиях и культуре, партнерство между Россией, Китаем, Монголией и другими странами региона становится особенно важным. Совместное развитие транспортных коридоров, экономических и гуманитарных связей, а также укрепление межличностных контактов — залог устойчивого роста и способности отстаивать свои интересы на мировой арене», – отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В рамках дискуссии были рассмотрены законодательные инициативы по созданию международных территорий опережающего развития и стимулированию инвестиций, а также развитие цифрового сотрудничества и инноваций. Участники согласились с тем, что России, Китая и Монголии совместно формируют новый многополярный мировой порядок, где Дальний Восток и Арктика становятся центрами притяжения капитала и технологий.

«Забайкальский край, обладая значительным транзитным потенциалом и ресурсами, становится ключевым центром экспорта и сотрудничества, особенно в агропромышленном комплексе и транспортно-логистической инфраструктуре. Сотрудничество на основе дружбы, равноправия и взаимного уважения развивается во всех сферах — от экономики до культуры и образования. Создание льготных правовых режимов на Дальнем Востоке и Арктике стимулирует инвестиции и рабочие места, а предстоящие законодательные инициативы по международным территориям опережающего развития откроют новые возможности для совместных проектов, включая цифровые технологии и искусственный интеллект. Россия и Китай формируют новый многополярный мировой порядок, в котором Дальний Восток и Арктика станут ключевыми точками притяжения международного капитала и инноваций», – подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Отдельно был сделан акцент на роли Забайкальского края как стратегического транспортно-логистического узла и экспортного плацдарма, где развивается инфраструктура, модернизируются пограничные пункты и создаются новые транспортные коридоры.

«Монголия, Россия и Китай обладают глубокими историческими, культурными и экономическими связями, а трехстороннее торгово-экономическое сотрудничество остается важнейшим фактором укрепления партнерства стран. Забайкальский край благодаря своему стратегическому положению играет ключевую роль в развитии транспортно-логистической инфраструктуры и торговых потоков между нашими странами. Особое внимание уделяется развитию транспортной сети и модернизации пограничных пунктов пропуска. Комплексное сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности способствует не только развитию региональной экономики, но и укреплению стратегического партнерства между Монголией, Россией и Китаем на международной арене», – отметил генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Цэрэндоржийн Ганхуяг.

Кроме того, на форуме состоялись панельные сессии, посвященные образовательному и научному потенциалу Забайкальского края в контексте международного сотрудничества, развитию туризма в регионе с учетом опыта других субъектов ДФО и привлечению частных инвестиций, усилению креативного потенциала Дальнего Востока с сохранением местных традиций и привлечением молодежи. Также состоялись бизнес-миссии с участием предпринимателей из России, Китая и Монголии.

«Форум, прошедший в формате выездной площадки Восточного экономического форума, стал важной дискуссионной платформой для развития международного сотрудничества. В фокусе внимания участников были стратегические инициативы, способствующие интеграции Забайкалья и Дальнего Востока в глобальные экономические процессы. Убежден, что предложенные решения создадут импульс для устойчивого развития макрорегиона. Кроме того, диалог по ряду вопросов может быть продолжен в рамках предстоящего ВЭФ», – заключил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

В рамках культурно-развлекательной программы Форума прошли тематические выставочные мероприятия, посвященные истории и традициям региона, ярмарка сувениров с изделиями местных ремесленников и международная выставка товаров. Среди них – выставка скульптур Даши Намдакова «Архетипы бытия», экспозиция краевого краеведческого музея «Сердце великой степи» и фотовыставка «Культурное наследие Забайкалья». Также в дни Форума состоялись различные выступления артистов, в том числе фолк-театра «Забайкалье» и ансамбля бурятской песни «Амар Сайн».

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» служит площадкой для конструктивного диалога представителей бизнеса и власти, способствует укреплению международных контактов и демонстрирует широкие экономические возможности и туристический потенциал Забайкальского края и всего Дальнего Востока.

Форум проводится при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Оператор Форума – Фонд Росконгресс. Региональный оператор – Агентство по туризму Забайкальского края.

X Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2025 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.