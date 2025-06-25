Академия ПМЭФ — точка притяжения для талантов, технологий и идей будущего

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума Академия ПМЭФ организовала масштабный проект, объединивший 50 лучших студентов со всей России в возрасте от 18 до 23 лет.

Цель программы — развитие молодых талантов, формирование интеллектуальной элиты и создание среды для диалога о будущем экономики, технологий и общества.

Ключевая тема программы: искусственный интеллект или человек?

В центре дискуссий — искусственный интеллект и его развитие, глобальный вопрос, волнующий весь мир. Серия из 25 TED-токов под продакшеном Кинопоиска собрала экспертов из разных областей: науки, бизнеса, культуры, дипломатии и космоса.

Открыл серию Александр Аксаков — директор подразделения Банка Дом.РФ, свое мнение о будущем ИИ и роли человека в технологической эволюции также высказали: Михаил Ковальчук, Сергей Крикалев, Алексей Аксаков, Дмитрий Ливанов, Анатолий Торкунов, Евгений Чебатков, Наталья Попова, Алексей Репик и многие другие.

Особое внимание привлек паблик-ток с Чэнь Цюфанем, китайским писателем и соавтором бестселлера «ИИ 2041», проведенный при поддержке Альфа-Банка.

Академия не ограничилась лекциями. Участники приняли участие в карьерных практикумах и нестандартных активностях:

• «CV на гриле» с Авито — кадровая «прожарка» с честной обратной связью от HR-экспертов;

• Наставничество и карьерная лаборатория — студенты Академии делились опытом с участниками программы «Точка Юниор».

Масштаб мероприятия подчеркнула встреча с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, на которой обсуждались международные вызовы, роль молодежи и развитие гуманитарного партнерства.

«Академия ПМЭФ сегодня — это не просто образовательная площадка. Это стратегическая точка притяжения для сильных умов своего поколения: амбициозных студентов, молодых лидеров, инноваторов и представителей стартап-экосистемы. Мы видим, как здесь формируются не только знания, но и будущие деловые союзы, проекты и карьеры. Это инвестиция в интеллектуальный капитал страны и прочный фундамент для будущего экономики», — отметила директор Фонда «Контент» Елена Соколова.