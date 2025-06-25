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Пресс-релиз

Впервые с 2022 года геополитические факторы перестали быть одним из ключевых вызовов для российского бизнеса

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Александр Вильф/РИА Новости

Более половины российских бизнесменов отметили сохранение или улучшение ситуации в своей компании за последние полгода (66%), а доля руководителей, ожидающих еще лучшего будущего для своего бизнеса, достигла рекордных 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «CEO-барометр», проведенного консалтинговой компанией «Яков и Партнеры» совместно с Фондом Росконгресс, общероссийскими общественными организациями «Деловая Россия» и «Российский союз промышленников и предпринимателей». Отчет был подготовлен специально для 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Тем не менее резко – до 34% – выросла доля респондентов, которые отметили ухудшение ситуации, что превышает даже показатели 2022 г. Для сравнения, в 2024 г. ухудшение отмечали лишь 16% компаний. Снижение оптимизма наблюдается прежде всего в капиталоемких отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, химия, энергетика и транспорт. Напротив, более уверенно себя чувствуют компании в сфере ИТ, розничной торговле и потребительских товаров, а также медицины и здравоохранения.

Вместе с тем 90% глав предприятий уверены, что ситуация улучшится или останется стабильной в следующую половину года, причем оптимизм стабильно растет: улучшения ожидают уже 58% компаний (по сравнению с 53% год назад и с 48% в декабре 2022 г.).

Результаты исследования указывают на то, что российский бизнес адаптировался к новым внешнеэкономическим реалиям. Так, проблема внешнеторговых ограничений утратила свою актуальность: только 20% руководителей считают ее важной. Для сравнения: в 2022 г. показатель находился на уровне 63%. К тому же фактор геополитической напряженности заметно ослаб — лишь 15% респондентов выделили его как один из ключевых вызовов.

Однако кадровый голод продолжает оставаться для российских компаний приоритетной проблемой. Доля лидеров, отметивших нехватку рабочей силы в числе главных проблем, составила 48%. На второе место вышла проблема роста стоимости капитала на фоне остающейся высокой ключевой ставки. Хотя большая часть компаний (62%) сохраняют или даже расширяют инвестиционный портфель, 25% приостановили или замедлили некоторые инвестпроекты, а 13% приостановили все, что могли. Эту же проблему отмечали и лидеры быстрорастущих компаний в недавнем исследовании «Быстрорастущие компании. Как закалять чемпионов?». Ожидаемо, более инвестиционно-оптимистичны компании розничной торговли, потребительских товаров и финансового сектора, а пессимистичны компании капиталоемких отраслей.

В этих условиях ключевыми векторами развития компаний в ближайшее время становятся сокращение затрат, привлечение и удержание сотрудников, внедрение новых технологий, а также рост выпуска продукции и услуг.

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