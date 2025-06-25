Точка Юниор — центр идей и талантов нового поколения

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Точка Юниор» прошла уникальная образовательная программа, собравшая 50 перспективных школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа направлена на развитие способностей молодежи, формирование нового поколения лидеров и создание пространства для карьерных перспектив.

Ключевая тема программы: будущее образования — как технологии изменят наш подход?

Серия пленарных сессий о будущем технологий и образования позволила обсудить острые социальные и экономические вопросы, погрузив участников в тему и развив их аналитические компетенции. В реализации программы помогали партнеры: банк «Дом.РФ», Альфа-Банк, Авито.

Особенно стоит отметить, что участники сами модерировали некоторые сессии. Такой уровень ответственности демонстрирует, насколько амбициозные задачи готовы выполнять ребята!

Программа «Точка Юниор» не ограничилась панельными дискуссиями. Участники также приняли участие в карьерных тренингах и активностях:

• «Карьерная лаборатория» — практические советы и кейс-чемпионат по развитию карьерных компетенций;

• Кейс-стади, проведенное совместно с «Иннопрактикой», направленное на симуляцию бизнес-процессов и развитие навыков решения кейсов;

• Наставничество и обмен опытом — резиденты Академии ПМЭФ делились знаниями с участниками «Точка Юниор».

Масштаб программы подчеркнула встреча с индийским представителем Манпритом Сингхом Наги, исполнительным президентом Индийской палаты международного бизнеса (ICIB), и Антонио Фаллико, президентом ассоциации «Познаем Евразию».

«Точка Юниор сегодня — это не просто образовательная инициатива. Здесь формируются не только знания, но и крепкие связи, проекты и идеи. Это инвестиция в будущее нашей страны и основа для устойчивого развития общества», — отметила директор Фонда «Контент», основатель проекта «Точка Юниор» Елена Соколова.