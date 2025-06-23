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«Доброшрифт» на ПМЭФ-2025

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Работа форума ПМЭФ-2025

Дмитрий Орлов/Фотобанк «Росконгресс»

Федеральный проект «Доброшрифт» второй год подряд является официальным социальным партнером Фонда Росконгресс на ПМЭФ, чтобы консолидировать усилия власти, бизнеса и НКО в развитии инклюзии и уважительного отношения к маломобильным людям.

«В этом году концепция присутствия «Доброшрифта» на ПМЭФ строится вокруг интеграции нашего уникального шрифта в ситуационную кампанию «ДОБРО инсайд». Кампания вовлекает участников форума, лидеров мнений и бизнес. «ДОБРО инсайд» – это сервис добрых сообщений, пожеланий участникам форума, а также предложений повестки и тем для бизнеса. Любой желающий может отправить сообщение в чат сервиса, привлекая внимание к теме помощи маломобильным людям», – говорит соавтор проекта Анастасия Приказчикова.

Сообщения сервиса «ДОБРО инсайд» будут отображаться на диджитал-стендах проекта и партнtров на ПМЭФ в режиме реального чата, а также на 300 медиаэкранах в Санкт-Петербурге. Таким образом, их увидят миллионы людей. Все сообщения будут отображаться Доброшрифтом – уникальным шрифтом на основе прописей детей с ДЦП, ставшим символом поддержки инклюзии.

Проект реализуется при поддержке «Ньюс Медиа Холдинг» и медиагруппы РИМ. Первые сообщения отправили Александр Стуглев, Дмитрий Чернышенко, Мария Захарова, Ксения Собчак и другие.

На стенде проекта заработает официальный магазин мерча, где можно приобрести толстовки с эксклюзивными надписями Доброшрифтом, разработанные для коллекции «Доброшрифт х ПМЭФ», и сделать пожертвование на программы фонда.

В деловой программе партнеры и гости ПМЭФ обменяются лучшими практиками инклюзии, а также заключат соглашения о партнерстве с проектом, приуроченные к Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом (1 октября 2025 г.). Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) поддержала проект, разместив кампанию на рекламных носителях Russ в дни форума.

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