На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Интеллектуальная собственность в фармацевтике: продолжая диалог

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Экспертный диалог, посвященный интеллектуальной собственности в фармацевтике, состоялся в рамках деловой программы V Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность», который прошел в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Вопросы защиты патентов и интеллектуальной собственности играют важную роль в устойчивом развитии национальной системы здравоохранения и обеспечении лекарственной безопасности страны. Правовое регулирование в отношении интеллектуальной собственности обеспечивает охрану инноваций и тем самым стимулирует появление все более клинически эффективных решений в борьбе с социально значимыми заболеваниями. При этом стратегическим приоритетом для государства является обеспечение бесперебойной доступности для пациентов качественных лекарственных средств. В этой связи особую актуальность приобретает задача поиска баланса между сохранением стимула для вывода на рынок инноваций и патентной защиты оригинальных разработок с одной стороны и задачей обеспечения доступности лекарственных средств в краткосрочной перспективе – с другой. Возникает необходимость гармонизировать интересы иностранных и отечественных компаний-разработчиков как драйверов развития отрасли и государства как гаранта доступности инноваций и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Модератором встречи выступил директор института трансляционной медицины и биотехнологии, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации Вадим Тарасов: «Соблюдение интересов компаний-разработчиков инновационных лекарственных средств и одновременно отлаживание механизмов оперативного выпуска дженериковых препаратов должно привести к оптимальному балансу на фармацевтическом рынке. При этом контроль качества производимых препаратов, безусловно, находится в приоритете, как для оригинальных лекарственных средств, так и для дженериков».

Участники дискуссии обсудили вопросы: как повысить эффективность механизмов защиты прав патентообладателей, чтобы продолжить предоставлять доступ пациентам к современным инновационным препаратам, каким образом можно обеспечить более прозрачную и устойчивую взаимосвязь между датой вывода дженерикового препарата на рынок и датой регистрации его цены, какие условия и процедуры требуют уточнения при применении принудительного лицензирования, а также какие решения по поиску баланса интересов могут предложить российские и иностранные компании.

Картина дня
Королева второго плана. Умерла Валентина Талызина
ВС РФ заняли Запорожье в ДНР. Военная операция, день 1214-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1214-й день
«У нас мороз в экономике». Борис Титов — о ставке ЦБ, шуточках на ПМЭФ и мигрантах
Спецпредставитель президента Титов: с такой ставкой невозможно думать о развитии
МИД Турции заявил, что Израиль поставил регион на грань полной катастрофы
На северо-западе Москвы эвакуировали ТЦ «Щука», к зданию приехала Росгвардия
Суд арестовал владельца московского «Торпедо»
Дорогие видеокарты Nvidia продолжают плавиться в разъеме
Новости и материалы
Афганистан предложит России инвестировать в крупные проекты
В мире отмечается рост пиратской активности
Депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах
«Выломали дверь»: исполнительница «Сигма Бой» ушла из школы из-за популярности
Захарова указала на истинную цель гибридной войны Запада
У берегов Антарктиды обнаружено множество неизвестных морских существ
На Киевском шоссе на видео попало «очень странное» ДТП с «КамАЗом»
Найдена новая причина развития фиброза печени
Зеленский одобрил кандидатуру нового генпрокурора Украины
В Приморье пес искусал мать и ребенка, которые пришли на разборки с его хозяином
Иран выразил готовность к урегулированию ядерного вопроса через переговоры
Президент Республики Сербской БиГ заявил, что Запад борется с церковью
Хинштейн пообещал ощутимые результаты своей работы в Курской области
В Польше заранее готовят эвакуацию музеев на случай войны с Россией
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира
Ученые впервые создали живой строительный материал
В Минцифры оценили возможность возвращения иностранных цифровых платформ в РФ
«Питер FM» получит продолжение с Цыгановым и Рахмановой
Все новости
В Госдуме призвали не ждать, что «умный дядя» Маск поможет России
В России подорожали малогабаритные квартиры
Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС
Названа дата похорон Валентины Талызиной
Блокада Ормуза — последнее оружие против США. Может ли Иран сделать нефть по $200?
В случае блокады Ормузского пролива Иран может победить США, даже проиграв бой
Холод, антисанитария и болезни: на что жалуется Харви Вайнштейн в тюрьме
Как Харви Вайнштейн живет в тюрьме
«Молодая и красивая». Лане Дель Рей — 40
День памяти и скорби: что это за дата и почему 22 июня 1941 года нельзя забывать
Как пройдет День памяти и скорби в России в 2025 году: памятные мероприятия
Подростковый алкоголизм и издевательства критиков: что пережила Лана Дель Рей
Певице Лане Дель Рей исполнилось 40 лет
21 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 21 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Вся Украина наша»: главные заявления Путина на ПМЭФ
Путин: сброс «грязной бомбы» на РФ станет последней ошибкой Украины
Соратники Зеленского «сбежали» за границу: крупный скандал на Украине
Депутат Рады Гончаренко: отъезд вице-премьера Украины Чернышова был согласован
Иностранные автокомпании нашли лазейку, чтобы вернуться в Россию
SBS Consulting: ушедшие автокомпании будут возвращаться в РФ через третьи страны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами