Интеллектуальная собственность в фармацевтике: продолжая диалог

Экспертный диалог, посвященный интеллектуальной собственности в фармацевтике, состоялся в рамках деловой программы V Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность», который прошел в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Вопросы защиты патентов и интеллектуальной собственности играют важную роль в устойчивом развитии национальной системы здравоохранения и обеспечении лекарственной безопасности страны. Правовое регулирование в отношении интеллектуальной собственности обеспечивает охрану инноваций и тем самым стимулирует появление все более клинически эффективных решений в борьбе с социально значимыми заболеваниями. При этом стратегическим приоритетом для государства является обеспечение бесперебойной доступности для пациентов качественных лекарственных средств. В этой связи особую актуальность приобретает задача поиска баланса между сохранением стимула для вывода на рынок инноваций и патентной защиты оригинальных разработок с одной стороны и задачей обеспечения доступности лекарственных средств в краткосрочной перспективе – с другой. Возникает необходимость гармонизировать интересы иностранных и отечественных компаний-разработчиков как драйверов развития отрасли и государства как гаранта доступности инноваций и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Модератором встречи выступил директор института трансляционной медицины и биотехнологии, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации Вадим Тарасов: «Соблюдение интересов компаний-разработчиков инновационных лекарственных средств и одновременно отлаживание механизмов оперативного выпуска дженериковых препаратов должно привести к оптимальному балансу на фармацевтическом рынке. При этом контроль качества производимых препаратов, безусловно, находится в приоритете, как для оригинальных лекарственных средств, так и для дженериков».

Участники дискуссии обсудили вопросы: как повысить эффективность механизмов защиты прав патентообладателей, чтобы продолжить предоставлять доступ пациентам к современным инновационным препаратам, каким образом можно обеспечить более прозрачную и устойчивую взаимосвязь между датой вывода дженерикового препарата на рынок и датой регистрации его цены, какие условия и процедуры требуют уточнения при применении принудительного лицензирования, а также какие решения по поиску баланса интересов могут предложить российские и иностранные компании.