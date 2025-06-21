Концерт «В Ритме лета» стал кульминацией фестиваля культуры ПМЭФ-2025 «Петербургские сезоны»

На главной площади Санкт-Петербурга состоялось одно из самых ярких и ожидаемых событий культурной программы Петербургского международного экономического форума — концерт «В Ритме лета». Традиционное музыкальное шоу на Дворцовой площади собрало более 60 тысяч зрителей и стало кульминацией фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны».

Заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам Екатерина Иванова отметила: «Каждый год мы стараемся сделать концерт на Дворцовой по-настоящему особенным. Это не просто музыкальное событие — это символ открытости, культурного диалога и вдохновения. Концерт стал кульминацией фестиваля «Петербургские сезоны» и подчеркнул уникальную атмосферу ПМЭФ».

В этот вечер на сцене выступили звезды российской и зарубежной эстрады: певица Ива Дзаникки, Женя Трофимов и группа «Комната культуры», Александра Воробьёва и Григорий Чернецов, Зара и особенный гость концерта — легендарный Аль Бано.

Перед выступлением исполнитель хита Felicità поделился с журналистами своими чувствами: «Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями. Когда я вижу Эрмитаж, мне кажется, что его создал сам Бог», — сказал Аль Бано.

Зрители услышали любимые хиты и современные композиции в оригинальных аранжировках. Атмосфера вечера — летняя, искренняя, объединяющая.

Концерт «В Ритме лета» прошел в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны», объединяющего главные культурные события Петербургского международного экономического форума. Каждый год «Сезоны» становятся пространством творческой энергии, встречи искусств и международного сотрудничества.