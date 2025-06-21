Фонд Росконгресс подписал ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

19 июня на площадке Roscongress International в рамках Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс подписал ряд соглашений с российскими и зарубежными представителями международных форумов, торгово-промышленных палат, государственных и региональных структур, а также бизнес-структур и предпринимательских альянсов.

Соглашения были подписаны с Дохийским форумом, Колумбийско-Евразийской Торговой Палатой, Торговым отделом Посольства Республики Корея в РФ (КОТРА), Альянсом деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии, Африканской энергетической палатой, Union of Arab Chambers, Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей Молдовы (НКППМ), Франко-Российским Диалогом, Фондом «Эффект мамонта», АО «Корпорация «ИнФинТех», АО «Фонд «Кристалл роста», Министерством культуры Чувашской Республики и Чувашским национальным музеем и Правительством Оренбургской области.

«Сегодня наши соглашения охватили Европу, Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, что говорит о высоком доверии к нашей работе и растущем интересе к совместным инициативам. Партнерства являются важным шагом в развитии наших национальной и международной стратегиях», – сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Подписанты подчеркнули стратегическую важность партнерства, которая позволит открыть новые возможности в широкой области деятельностей.

«Одна из главных задач B2BASEAN (Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии) - создание комфортных условий для взаимодействия между российскими компаниями и компаниями из стран ЮВА. Уверены, что совместно с Фондом Росконгресс, ведущим оператором крупнейших международных мероприятий, бизнес-миссий в России и за рубежом, мы сможем внести существенный вклад в укрепление отношений по линии Россия - АСЕАН. На мой взгляд, мы как специалисты в вопросах российско-азиатского межкультурного взаимопонимания, традиций этих стран сможем оказать содействие Фонду Росконгресс в разработке соответствующей программы и донесении достоверной информации до аудитории нашего региона», – отметил старший Советник Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии Ву Тхи Ча Ми.

«Фонд «Кристалл роста» и Фонд Росконгресс стали стратегическими партнерами. Мы будем вместе решать задачу по увеличению капитализации национального богатства России, включая преображение отечественного фондового рынка, создание и развитие национальной фабрики IPO. Уверен, русская аналитическая мысль, интеллектуальное партнерство «Кристалл роста» и Фонда Росконгресс будут способствовать росту влияния России в многополярном мире», – сказал президент АО «Фонд «Кристалл роста» Александр Галушка.

Президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Диего Аранго Гонсалес подчеркнул, что стороны договорились о совместной работы по активизации российско-колумбийских деловых обменов и наращиванию предметной повестки, закрепляющей статус взаимовыгодного партнерства сторон

«В год 90-летия дипломатических отношений между Россией и Колумбией этот документ упрочивает статус равноправного партнерства между сторонами, поиск новых возможностей по развитию двустороннего материального и гуманитарного сотрудничества», – сказал Хуан Диего Аранго Гонсалес.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова отметила, что подписанное соглашение поможет продолжить работу с виртуальной реальностью.

«Подписанное соглашение продолжает наше сотрудничество. Лаборатория MARMA РК оцифровала Вышитую карту России и сделала интерактивную карту с дополненной реальностью, а сейчас уже с виртуальной реальностью, где с регионами можно познакомиться с помощью технологий МАРМА, посмотреть видеоролик, настроив телефон через специальный QR код. Думаю, что будет продолжена работа по разработке сувенирной продукции. Данное соглашение дает право МАРМА использовать изображение Вышитой карты России и орнаменты народов России, изображенные там», – отметила Светлана Каликова.

Президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект Мамонта» Екатерина Кузьмина отметила, что соглашение о сотрудничестве откроет новые возможности для совместной работы в части формирования системы материальных и духовных ценностей, созданных и сбереженных предыдущими поколениями и предоставляющих исключительную важность для сохранения культурного и природного генофонда Земли и ее дальнейшего развития.

«Этот договор — начало долгосрочного и продуктивного взаимодействия. Совместные усилия позволят привлечь больше внимания к вопросам устойчивого развития и усилить их значимость в общественном пространстве», — отметила Екатерина Кузьмина.