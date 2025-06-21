В 2025 году почетный статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума получил Королевство Бахрейн.

Состоялась торжественная церемония открытия национального стенда Королевства Бахрейн с участием официальной делегации страны, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Абдулрахман Аль Саати;, российских государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества.

В церемонии приняли участие: Министр промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдалла бин Адель Фатхала; Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Абдулрахман Аль Саати; Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

С приветственным словом выступили официальные лица России и Бахрейна, отметив высокий уровень двустороннего взаимодействия, заинтересованность в расширении культурных, туристических и экономических связей, а также значимость участия Королевства Бахрейн в форуме в статусе страны-гостя.

Абдалла бин Адель Фатхала подчеркнул, что Бахрейн видит в участии в ПМЭФ стратегическую возможность для углубления сотрудничества в таких сферах, как промышленность, транспорт, цифровизация, продовольственная безопасность и инвестиции.

Ольга Любимова акцентировала внимание на перспективах культурного диалога между странами и выразила уверенность в дальнейшем расширении контактов в области искусства, образования и креативных индустрий.

Александр Стуглев отметил, что статус страны-гостя на ПМЭФ — это не только знак особого партнерства, но и практический инструмент укрепления деловых связей и выстраивания долгосрочного международного сотрудничества.