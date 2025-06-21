Молодежный хор Исаакиевского собора выступил на ПМЭФ-2025

19 июня 2025 года на одной из площадок Петербургского международного экономического форума состоялось выступление Молодежного хора Исаакиевского собора.

Выступление прошло при поддержке ГИГА ГРУПП, в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» и стало ярким акцентом насыщенной программы Форума.

Молодежный хор Исаакиевского собора был создан 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Идея создания коллектива принадлежит ключарю Исаакиевского собора протоиерею Роману Ковальскому. Художественный руководитель и дирижер хора — Лариса Христич.

Хор объединяет юношей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Коллектив активно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, а также ведет концертную деятельность, выступая на городских мероприятиях, хоровых фестивалях и конкурсах. Репертуар охватывает духовную, классическую, народную и современную музыку.

Среди значимых проектов хора — концерт в честь 350-летия императора Петра I, программа, посвященная творчеству Н.А. Римского-Корсакова «Любовь не ищет своего», участие в «Хоровых сезонах на Витебском», а также презентация Гимна Исаакиевского собора в июне 2022 года на ступенях храма.

Коллектив является лауреатом ряда престижных конкурсов. В 2023 году хор завоевал I степень на VIII Международном хоровом фестивале-конкурсе «Предчувствие Рождества Христова» и во Всероссийском конкурсе им. А.К. Лядова. В 2024 году стал лауреатом III степени на фестивале «Радуга» им. И.В. Рогановой и на III Патриаршем международном фестивале духовной музыки «Свет Христов».

Выступление на ПМЭФ-2025 стало продолжением участия коллектива в фестивале «Петербургские сезоны», который объединяет ведущие творческие силы города и формирует культурную атмосферу Форума.