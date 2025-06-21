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Пресс-релиз

Команда «ПМЭФ» одержала победу в гала-матче по футболу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сборная «ПМЭФ» под руководством знаменитого Александра Мостового одержала победу со счетом (3:2) в уже традиционном для Форума матче против команды «РФС», которую возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Матч получился замечательный, потому что играла дружеская команда, каждый отрабатывал друг за друга. Так же и в команде «РФС». Это было соревнование двух друзей. Я считаю, что ПМЭФ дает импульс всему, в том числе развитию спорта. Посмотрите, сколько классных спортивных мероприятий проходит. Два дня борьбы и азарта в турнире по хоккею на прекрасной «СКА Арене», которая, наверное, лучшая в мире. Сегодня такой же азартный матч был у нас по футболу. А зрителям такие матчи дают возможность посмотреть на легенд футбола, знаменитых хоккеистов», – прокомментировал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, капитан команды-победителя Алексей Михеев.

В первом тайме на стадионе «Петровский» отличились обладатели Кубка и Суперкуба УЕФА - счет открыл Павел Погребняк, забивший первый гол сборной «ПМЭФ» и Андрей Аршавин, уравнявший шансы команды Российского футбольного союза, за игру на его счету 2 гола.

Во втором тайме мяч в ворота команды «РФС» отправили начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации Денис Агафонов, и заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин.

Лучшими игрокам матча признаны Денис Агафонов от команды «ПМЭФ» и спортивный журналист Глеб Трифонов, выступивший в составе «РФС».

В этом году матч был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивные игры ПМЭФ объединяют около 30 мероприятий по 18 видам спорта. Оператором Спортивных игр ПМЭФ выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.

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