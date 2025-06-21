Уникальная концепция оформления пространства ПМЭФ-2025 была представлена Никасом Сафроновым

19 июня народный художник Российской Федерации Никас Сафронов представил уникальный проект оформления пространства ПМЭФ-2025, посвященный 80-летию Великой Победы, в котором традиционное искусство и цифровые решения позволили создать новое прочтение известных образов. Ключевой идеей проекта стало переосмысление памяти о Великой Отечественной войне и героизме наших предков через современный художественный язык. Впервые на Петербургском международном экономическом форуме классическое искусство было объединено с безграничными возможностями искусственного интеллекта, чтобы участники форума могли по-новому посмотреть на символы Победы русского народа в Великой Отечественной войне.

Никас Сафронов, народный художник РФ:

«80-летие Великой Победы — особая дата, вдохновившая меня на создание этого проекта совместно с Фондом Росконгресс. ПМЭФ уже давно стал уникальной площадкой, где встречаются прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Этот проект — символ памяти. Каждый его элемент — напоминание о тех, кто подарил нам сегодняшний день и ценой неимоверных усилий завоевал для нас право на жизнь и на будущее».

Художник представит оригинальную концепцию памятника «Родина-мать зовет!», находящегося на Мамаевом кургане в Волгограде, — живописец продемонстрировал свое видение монумента в двух образах — света и ночной тишины. Этот проект — часть авторского оформления Никасом пространства Петербургского международного экономического форума — 2025.

«В этих работах множество смыслов, в них соединены сила духа и хрупкость мира, свет победы и тишина памяти...», — говорит Никас Сафронов.

Еще одним ярким элементом оформления ПМЭФ-2025 стала интерактивная инсталляция «Полет над Россией», вдохновленная подвигом семи погибших братьев Газдановых, воспетом в одноименной песне Марка Бернеса. Силуэты семи журавлей сопровождают участников на протяжении всего форума. В каждой птице — художественное изображение знакового памятника Великой Отечественной войны, написанного Никасом и «оживленного» с помощью нейросетей.

«Для меня важно донести, что искусство — это не музей, а сердце русского народа. Память — не дата в календаре и не событие из учебника истории, а чувства, которые в нас живут. И пока мы чувствуем, помним, выносим из этого уроки, мыслим, наш народ живет и будет жить вечно», — считает народный художник РФ.