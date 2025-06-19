На ПМЭФ достигнуто соглашение о сотрудничестве в развитии прозрачности и безопасности экспортных поставок российских продуктов в Китай

18 июня 2025 годя в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с представителями Транспортно-инвестиционной международной корпорациии по логистике и торговле провинции Хэйлунцзян и российской ООО «Энергия Экспорта» - дочерней компанией Фонда «РК-Инвестиции».

Участники встречи обсудили поддержку программы «Российские Национальные павильоны» – комплексную инициативу, направленную на продвижение российских товаров и брендов на международных рынках, в т.ч. в Китае – и необходимость разработки единого стандарта для точек продаж в рамках этой инициативы. Стороны также предложили использовать торгово-логистическую инфраструктуру, создаваемую при реализации программы, как основу для других совместных проектов между Россией и Китаем. Она будет служить базой для реализации совместных проектов между российскими и иностранными компаниями, облегчая взаимодействие и расширяя возможности для малого и среднего бизнеса. Оператором программы выступит ООО «Энергия Экспорта».

«Развитие многостороннего сотрудничества с китайскими партнерами и подписанное сегодня соглашение отражают в полной мере стремление наших стран к укреплению взаимного доверия и обеспечению высокого качества и безопасности экспортируемой продукции. Хочу отметить, что общий объем торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Китаем и Россией за период с января по ноября 2024 года составил 7,61 млрд. долл. В современных условиях глобальных экономических вызовов и растущего товарооборота между нашими странами, создание прозрачных и эффективных систем контроля поставок становится ключевым фактором для расширения сотрудничества. Это позволит не только повысить конкурентоспособность российских товаров на китайском рынке, насыщать рынки качественной продукцией широкого ассортимента, но и открыть новые возможности для диверсификации экспорта», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В этой связи, особое внимание было уделено развитию прозрачности цепочек поставок и внедрению цифровых решений для отслеживания происхождения и качества продукции. По итогам встречи было подписано трехстороннее рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписи под которым поставили директор фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров, генеральный директор ООО «Энергия Экспорта» Илья Романов и законный представитель Транспортно-инвестиционной международной корпорации по логистике и торговле провинции Хэйлунцзян Ма Цинчуань. Документ направлен на создание долгосрочного партнерства, которое позволит совместно развивать и внедрять инновационные решения для повышения качества и безопасности экспортируемых из России в КНР продуктов питания.

«Малый и средний бизнес выступает драйвером экономического роста и инноваций и играет важную роль в укреплении международного сотрудничества. Этот проект направлен на поддержку МСП, создавая благоприятные условия для их развития и расширения на зарубежных рынках. Кроме того, он способствует привлечению новых инвесторов и поставщиков, что усиливает потенциал сектора и способствует формированию устойчивых бизнес-связей между Россией и Китаем. Совместные инициативы в области контроля качества и прозрачности цепочек поставок создают благоприятные и безопасные условия для предпринимателей, позволяя им выходить на новые рынки и укреплять свои позиции. Мы видим большой потенциал в развитии таких проектов, которые не только способствуют росту товарооборота, но и стимулируют инвестиционную активность, расширяют возможности для бизнеса и создают новые рабочие места. Фонд готов оказывать всестороннюю поддержку, объединяя усилия региональных партнеров, инвесторов и компаний для реализации этих перспективных инициатив», – заявил директор Инвестиционной платформы Фонда Росконгресс – Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров

В рамках сотрудничества планируется создание цифровой системы отслеживания цепочки поставок пищевых продуктов из России в Китай, которая обеспечит прозрачность и контроль на всех этапах — от производства и таможенного оформления до транспортировки и хранения продукции. Российская сторона будет подбирать надежных поставщиков, соответствующих требованиям китайского рынка, а китайская корпорация предоставит развитую транспортно-логистическую инфраструктуру для эффективного управления грузоперевозками и складскими операциями.

«Интегрированное сотрудничество с китайскими партнерами открывает новые возможности для оптимизации логистики, особенно учитывая разнообразные требования к хранению и транспортировке пищевой продукции и полуфабрикатов. Использование опыта нашей компании в реализации таких проектов, наличие развитых транспортных сетей и современных технологий позволит повысить эффективность грузоперевозок и снизить риски, связанные с задержками и потерями товара. Особое значение для нас имеет сотрудничество с складской базой в Суйфэньхэ, оснащенной интеллектуальной системой управления, что позволит обеспечить бесперебойное хранение, сортировку и распределение продукции. Таким образом, мы сможем устранить узкие места в цепочке поставок и гарантировать стабильное и своевременное поступление российских продуктов на рынок Китая», – подчеркнул генеральный директор ООО «Энергия Экспорта» Илья Романов.

Для китайской стороны данный проект имеет стратегическое значение в развитии трансграничной торговли и укреплении логистической инфраструктуры на приграничной территории, особенно в районе Суйфэньхэ — ключевого транспортного и складского хаба с развитой инфраструктурой и благоприятной инвестиционной средой.

«Взаимодействие с российскими поставщиками и использование современных логистических технологий обеспечит эффективное управление грузопотоками, минимизацию задержек на пограничных переходах. Это особенно важно в условиях растущего товарооборота между странами и планируемой модернизации железнодорожных и автомобильных маршрутов, что повысит пропускную способность и скорость обработки грузов. Кроме того, проект открывает возможности для расширения ассортимента импортируемых продуктов, включая дефицитные и специализированные товары, а также способствует развитию приграничной экономики, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионе», – отметил законный представитель Транспортно-инвестиционной международной корпорацией по логистике и торговле провинции Хэйлунцзян Ма Цинчуань.

В товарообороте с провинцией Хэйлунцзян Россия остается крупнейшим партнером. Доля торговли с РФ составляет почти 75%. По данным таможни Харбина, товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией по итогам 2024 года вырос на 11,2%, составив 32,5 млрд. долл. США. По мнению сторон, данное партнерство объединяет усилия на разных уровнях — от государственных институтов и инвестиционных фондов до непосредственных участников рынка с обеих сторон и служит прочным фундаментов для развития двусторонних отношений и эффективным инструментом привлечения инвестиций в трансграничные регионы.

Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс – Фонд «РК-Инвестиции» специализируется на привлечении финансирования и поддержке реализации бизнес-проектов российских и международных компаний. ООО «Энергия Экспорта» является дочерней компанией Фонда «РК-Инвестиции», которая реализует проекты по созданию системы прослеживаемости товаров в России-цифровой ретроспективной цепочки, охватывающей происхождение, производство, логистику, таможенное оформление, продажу, хранение и транспортировку товаров.

ООО «Транспортно-инвестиционная международная корпорация по логистике и торговле провинции Хэйлунцзян» дочернее предприятие ООО «Транспортно-инвестиционной корпорации провинции Хэйлунцзян», в состав которой входят 7 дочерних предприятий третьего уровня и 2 дочерние компании в России.

Корпорация выполняет функции платформы трансграничной логистики и торговли Северо-Восточной Азии провинции Хэйлунцзян. Основные направления деятельности сформированы по четырем бизнес-сегментам: платформа комплексного обслуживания внешней торговли, логистические услуги, международная торговля и управление промышленными парками. Корпорация открыла зарубежные представительства в г. Москва (Россия) и Еврейской автономной области для освоения зарубежных рынков и развития трансграничного торгово-логистического сотрудничества. Номенклатура импортно-экспортных операций Корпорации охватывает 9 основных направлений, включая строительные материалы, энергию и продукты питания. В 2024 году общий объем дохода превысил 3,5 млрд юаней (3,5 млрд RMB).