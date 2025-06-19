В стартовый день ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс подписал ряд соглашений о сотрудничестве

18 июня на площадке Roscongress International в рамках Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс подписал несколько соглашений о сотрудничестве с российскими партнерами.

«Одна из наших основных задач – стремиться к долгосрочным позитивным изменениям, что возможно совместными усилиями бизнеса, государства и общества. Подписанные на полях Форума соглашения подчеркивают важность объединения ресурсов», – сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На площадке Roscongress International были подписаны соглашения с Дипломатической академией МИД России и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия».

«Подписание соглашения с Фондом Росконгресс — это важный шаг в укреплении экспертно-аналитического потенциала Дипломатической академии. Совместными усилиями мы создадим новые возможности для диалога, углубленного изучения международных процессов и продвижения российской научной повестки на глобальных площадках. Это сотрудничество откроет перед нашими студентами и исследователями уникальные перспективы для профессионального роста и участия в ключевых дискуссиях современности», – отметил и.о. ректора Дипломатической академии – проректор МГИМО МИД России Сергей Шитьков.

«Алюминиевая Ассоциация объединяет более 150 компаний, выпускающих высокотехнологичную алюминиевую продукцию и решения на основе алюминия с низким углеродным следом, и осуществляет деятельность, направленную на формирование благоприятной бизнес-среды для развития отечественной алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей. Объединение усилий с Фондом Росконгресс, крупнейшим организатором международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий в инвестиционной и внешнеторговой сферах, способствует продвижению перспективных российских инвестиционных, инновационных и технологических проектов, а также повышению стабильного развития и увеличения спроса на инновационные алюминиевые решения, включая развитие градостроительства, архитектуры и дизайна, повышение комфортности и гармонизации среды в интересах жителей России, а также на реализацию научно-образовательных проектов, развитие и поддержку кадров профессиональных отраслей», – сказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

Фонд Росконгресс также договорился о сотрудничестве с ⁠организациями Добро.РФ и⁠ ⁠Газпромбанк, определив новый вектор развития партнерства.

«Подписание соглашения с Фондом Росконгресс на ПМЭФ-2025 — это логичное укрепление нашего партнерства, проверенного временем: от совместного старта горячей линии #МЫВМЕСТЕ в пандемию и включения Фонда Росконгресс в Оргкомитет Международной Премии #МЫВМЕСТЕ до продвижения российской гуманитарной повестки на глобальном уровне, усиления узнаваемости проектов #МЫВМЕСТЕ и «Миссия Добро», а также развития международных контактов НКО. Подписанный нами трехлетний меморандум станет важным инструментом для реализации президентского поручения по созданию Международной ассоциации волонтерских организаций. Убежден: объединение ресурсов «Добро.рф» и Фонда Росконгресс позволит реализовать новые масштабные инициативы на глобальном уровне», – сказал Председатель Совета Ассоциации Добро.РФ Артем Метелев.

«Партнерство Газпромбанка и Фонда Росконгресс — это значимый шаг в развитии инфраструктуры для конгрессно-выставочной деятельности в России. Мы видим большой потенциал в создании современных площадок для диалога бизнеса и государства, и уверены, что наше партнерство внесет весомый вклад в укрепление международных коммуникаций и продвижение российских инициатив на глобальном уровне», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.