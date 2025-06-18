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Пресс-релиз

Росконгресс и Ведомости подготовили доклад о возможностях мировой экономики

Современный мир переживает глубокий кризис однополярной глобализации, что требует пересмотра существующих моделей международного сотрудничества. В докладе «Будущее миропорядка - между столкновением и сотрудничеством», подготовленном Фондом «Росконгресс» и деловым изданием «Ведомости» совместно с Институтом исследований и экспертизы ВЭБ, Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Российским союзом промышленников и предпринимателей, представлены ключевые вызовы и перспективы формирования новой многополярной системы.

Основные тезисы доклада

• Кризис однополярной глобализации

Доклад отмечает, что прежняя модель глобализации, строившаяся вокруг одного центра силы, исчерпала себя и породила системные кризисы в финансовой, торговой и экологической сферах. Вместо ожидаемой демократизации наблюдается утрата доверия к национальным и международным институтам, рост конфликтности и неравенства.

• Регионализация как ответ на нестабильность

В условиях нарастающей турбулентности формируются новые экономические и политические блоки, способные обеспечить своим участникам устойчивость и защиту от глобальных потрясений. Наиболее перспективными признаются гибридные форматы интеграции, сочетающие национальный суверенитет с делегированием отдельных функций объединениям.

• Смена баланса сил и новые центры развития

Экономический и демографический центр мира смещается в страны Большой Евразии, где уже сосредоточено более половины населения планеты. На первый план выходят Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Африки, что создает предпосылки для формирования новых международных институтов и более справедливых принципов регулирования мирового развития.

• Рост протекционизма и торговые войны

Доклад фиксирует экспоненциальный рост торговых ограничений, фрагментацию глобальных цепочек поставок и снижение роли доллара в мировой финансовой системе. Эти процессы усиливают нестабильность и вынуждают страны искать альтернативные механизмы расчётов и кооперации.

• Технологическое соперничество и демографические вызовы

Ведущие державы наращивают инвестиции в исследования и разработки, формируя конкурирующие технологические блоки. Одновременно мир сталкивается с замедлением роста и старением населения, что требует новых подходов к социальной политике, миграции и автоматизации.

• Экологический кризис и поиск устойчивых решений

Уровень ресурсопользования и экологические риски достигли исторического максимума. Эксперты подчеркивают необходимость согласованных международных усилий для предотвращения необратимых изменений в природе и смягчения последствий климатических катастроф.

Роль России в новой архитектуре мира

Доклад особо выделяет роль России как одного из ключевых участников региональных и глобальных альянсов. Страна обладает уникальными природными ресурсами, развитой транспортной и научной инфраструктурой, а также опытом успешной евразийской интеграции. Россия способна стать архитектурой новой модели кооперационного развития, основанной на принципах справедливости, солидарности и экологической ответственности.

В числе приоритетных направлений названы:

• развитие совместных инфраструктурных проектов и трансграничных транспортных коридоров,

• создание независимых финансовых платформ и цифровых валют,

• обеспечение продовольственной и энергетической безопасности,

• продвижение инициатив в области высоких технологий, космоса и коллективной безопасности.

Взгляд в будущее

Авторы доклада подчеркивают, что в ближайшие десять лет ключевой задачей для новых институтов станет формирование условий для экономической и политической безопасности участников. Это позволит усилить перспективы устойчивого развития и построить более справедливый мировой порядок. Россия призвана стать одним из архитекторов многополярного мира сотрудничества, где доверие, партнерство и уважение суверенитета станут основой глобального прогресса

Антон Кобяков, Советник Президента Российской Федерации, Ответственный секретарь Организационного комитета Петербургского международного экономического форума: «Мир стоит на пороге новой эпохи, где сотрудничество, справедливость и взаимное уважение станут основой устойчивого развития. Россия, обладая уникальным потенциалом и опытом интеграции, призвана сыграть ключевую роль в формировании многополярного мира. Мы стремимся объединить страны на принципах равноправного партнерства, чтобы совместно решать глобальные вызовы — от экономической нестабильности до экологических кризисов, создавая условия для процветания всех народов».

Игнатий Павлов, Генеральный директор издания «Ведомости»: «В эпоху фундаментальной трансформации мирового порядка представленный доклад предлагает не просто анализ, а стратегический взгляд на будущее. Для делового сообщества, которое является ядром нашей аудитории, понимание этих тектонических сдвигов — не теория, а практическая необходимость. Задача «Ведомостей» — предоставлять нашим читателям объективную информацию и качественную аналитику, которые помогут ориентироваться в новой реальности, принимать взвешенные решения и видеть возможности там, где другие видят лишь риски».

Андрей Клепач, Главный экономист ВЭБ.РФ, Председатель попечительского совета Института исследований и экспертизы ВЭБ: «Рост крупнейших развивающихся стран изменил ландшафт мировой экономики, повысил запрос на более справедливое распределение доходов и совершенствование механизмов принятия глобальных решений».

Александр Широв, Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: «Мир втягивается в длительный период изменений системы кооперационных связей, которые затронут не только производство и финансы, но и сами принципы международных экономических отношений и систему поддерживающих их институтов».

Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Глобализация в прежнем виде закончилась. Мы движемся к регионализации экономик, где главная роль будет у региональных и секторальных объединений. Но это не изоляция и не распад единого пространства. Это новая возможность - не просто участвовать в глобальных процессах, а формировать их на более справедливых условиях, в том числе в формате ЕАЭС и Большой Евразии».

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