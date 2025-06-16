На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Спортсмены из 12 стран примут участие в турнирах и матчах Спортивных игр ПМЭФ

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Спортсмены из 12 стран примут участие в турнирах и матчах Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Велогонщики из России, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Сирии, Узбекистана и Франции стартовали в третьей многодневке «Золото Ладоги». Сборная России по боксу встретится со сборной мира, в состав которой войдут боксеры Австралии, Аргентины, Армении, Венесуэлы и Казахстана. А российские бадминтонисты проведут матчевую встречу с командой Индонезии, одним из мировых лидеров этого вида спорта.

Программа Игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Международное сотрудничество в спорте будет обсуждаться в деловой программе ПМЭФ. 20 июня Министр спорта России Михаил Дегтярев возглавит сессию «Спорт как универсальный язык диалога». Также в дискуссии примут участие министр спорта Сербии и бывший главный тренер сборной России по волейболу Зоран Гайич, министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо, министр спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Огромный интерес участников Петербургского международного экономического форума к спорту подтверждает, что это мощный инструмент дипломатии, международного сотрудничества и развития экономики. Сессия «Спорт как универсальный язык диалога» — основная площадка для обмена опытом в этой сфере, выработки совместных решений, а также нового подхода к управлению в спортивной отрасли в интересах профессионального сообщества, болельщиков и России как ведущей спортивной державы», – отметил Михаил Дегтярев.

Усиление управленческих позиций в спортивной отрасли станет темой сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнеры». В роли спикеров выступят Михаил Дегтярев и руководители крупных компаний, возглавившие спортивные федерации: президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров.

Также с участием Михаила Дегтярева состоится сессия «Спорт и ТВ: вместе к успеху». Темой дискуссии станет изменение роли спортивного телевидения и его влияния на развитие отрасли. В обсуждении примут участие генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, управляющий партнер букмекерской компании «Фонбет» Валентин Голованов, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Спортивным центром притяжения на выставке ПМЭФ выступит павильон Минспорта России. На стенде будет запущен обратный отсчет до начала международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в октябре в Самаре. Одной из тем многочисленных презентаций станет участие российской команды на Всемирной Универсиаде в Германии после шестилетнего перерыва. Кроме того, в павильоне запланированы встречи и подписания соглашений о сотрудничестве в спорте.

Также на выставке ПМЭФ будут работать стенды проекта «Выбор сильных», Фонбет Континентальной хоккейной лиги, Федерации бокса России, Всероссийской федерации легкой атлетики и Российского футбольного союза.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Ознакомиться с программой Спортивных игр ПМЭФ можно на официальном сайте форума.

Картина дня
Иран начал новую ракетную атаку по Израилю
ЦАХАЛ зафиксировал новые пуски ракет из Ирана в сторону Израиля
Австрия не окажет Киеву военную помощь. Военная операция, день 1209-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1209-й день
Супервзрыв или рейд спецназа? Как Израиль может уничтожить секретный ядерный комплекс Ирана
Полковник Ходаренок: Израиль может высадить десант на иранские ядерные объекты
Ученые нашли генетическую причину микроцефалии и иммунодефицита
Нетаньяху рассказал, какие цели Израиль преследует в Иране
Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений России и Европы
Нетаньяху назвал возможный результат операции Израиля против Ирана
Новости и материалы
Глава РПЦ заявил о падении числа абортов в России
Собака набросилась на девятилетнюю девочку в Петербурге и покусала ее
Российская шпажистка выиграла чемпионат Европы
В российских школах появится новая должность
«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд автомобилей
Европейскую хоккейную сборную утвердили в качестве участника Олимпиады вместо России
Трамп заявил, что не возражает против присоединения КНР к G7
Путин посмертно наградил погибших в ДТП сотрудниц белгородской скорой помощи
Британец рассказал, как чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете
Сухая ветка пробила голову восьмилетней девочке в центре Нижнего Новгорода
В Иране заявили о четвертом сбитом истребителе F-35
Ученые нашли древнейший случай костных инфекций у динозавров
Омбудсмен раскрыла число эвакуированных из Ирана россиян
В Польше пройдет заседание совбеза на тему энергобезопасности
«Собаки лают — караван идет»: Расторгуев оценил низкий рейтинг радиостанции «Гордость»
Маск допустил банкротство США из-за госдолга
Политолог назвал виновного в отмене встречи делегаций России и США
Нетаньяху связал желание Ирана возобновить переговоры с разработкой ядерного оружия
Все новости
«Его могли спасти»: экс-супруга Паши Техника назвала виновных в смерти рэпера
Бывшая жена Паши Техника Карицкая обвинила в его смерти нелегальных медиков
Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана
«Шансы найти невелики». Увезенную в Чечню Седу Сулейманову объявили в розыск
МВД России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову
«Урок для всех». Как эскалация между Ираном и Израилем скажется на Украине
Песков назвал хорошим уроком реакцию мира на удары Израиля по Ирану
«Это просто позор какой-то!» Что не так с военным парадом Трампа?
Полковник Ходаренок назвал военный парад Трампа прогоном военнопленных
Как оформить договор дарения на квартиру в 2025 году: правила и особенности
Дарственная: как передать права собственности на недвижимость и какие риски существуют
«Артеку» — 100. Как менялся главный детский лагерь страны
«Провели обыск вообще везде»: в Латвии отпустили под подписку депутата, защищавшего русский язык
Защищавшего русский язык латвийского депутата Росликова отпустили под подписку
«Почему мы должны?»: белгородские власти предложили не восстанавливать дома уехавших из РФ
Гладков предложил отложить восстановление жилья уехавших из России белгородцев
Пиво в камере и игры с переодеванием. Заключенный показал свою жизнь в российском СИЗО
Заключенный российского изолятора снял видео с кружкой пива в форме сотрудника ФСИН
«Иранцы уже убили американца? Нет». Трамп запретил Израилю устранять лидера Ирана
Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля убить лидера Ирана аятоллу Хаменеи
16 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 16 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Петров пост в 2025 году: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать
Петров пост — 2025: даты, что можно и нельзя есть во время поста, календарь питания
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами