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Пресс-релиз

Территория инноваций Росконгресса объединит на ПМЭФ участников главных технологических мероприятий страны

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Территория инноваций – флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере науки, технологий и венчурных инвестиций – откроется 18–21 июня 2025 года в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума в павильоне E.

В этом году площадка впервые соберет под своей эгидой участников сразу трех главных технологических мероприятий страны. Это, конечно же, сам ПМЭФ, в деловую программу которого включен мощный технологический трек, а также Конгресс молодых ученых и Форум будущих технологий, проведение которых намечено на ноябрь 2025 года и на февраль 2026 года соответственно.

«Мы интегрируем научное сообщество в ПМЭФ, ведущий деловой форум страны, чтобы создать среду, где ученые, инженеры, бизнес и государство могут начать реальное сотрудничество. Таким образом, Территория инноваций трансформируется из дискуссионной площадки в рабочий инструмент для бизнеса. С одной стороны, мы фокусируемся на привлечении инвесторов и крупных корпораций, заинтересованных в нетривиальных технологических решениях. С другой стороны, молодые ученые и стартапы получат уникальную возможность презентовать свои проекты, чтобы найти ресурсы для их дальнейшей реализации и масштабирования», – рассказывает советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Особенностью ПМЭФ-2025 станет то, что Территория инноваций впервые представит компании, в которых участвует в качестве соинвестора. Это платформа для управления инвестиционно-строительными проектами Pragmacore, энергетическая компания нового поколения «Генмастер» и создатель зарядной инфраструктуры для электротранспорта Hyper.

Естественно, по традиции на Территории инноваций можно будет также увидеть ведущих представителей высокотехнологичного сектора российской экономики, чьи продукты и услуги обеспечивают технологический суверенитет страны. В частности, свои разработки представят Positive Technologies, Aquarius, консорциум «Цифровая экономика», Московский инновационный кластер, Фонд «Сколково», Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), МТС, «Силовые машины», «ЭР-Телеком», NexTouch и «Геоскан».

Санкт-Петербургский научный центр РАН (СПбНЦ РАН) совместно с институтом иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН (УрО РАН) представит стратегию персонализированной терапии рака, основанную на глубоком изучении молекулярной структуры опухоли с применением передовых информационных технологий. В перспективе это позволит перевести агрессивную форму рака в управляемое хроническое заболевание, подобно диабету или ишемической болезни сердца.

В рамках лектория Территории инноваций пройдет полтора десятка дискуссий по основным направлениям научно-технологического прогресса. В частности, эксперты обсудят перспективы венчурного рынка, механизмы обеспечения технологического суверенитета и цифровую трансформацию промышленности. Также состоится специальная сессия «Победа в пространстве и времени. Роль науки в Великой Отечественной войне», приуроченная к 80-летию Победы, которое отмечается в 2025 году в России.

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