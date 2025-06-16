На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Фестиваль Международного туристического форума «Путешествуй!» продолжит свою работу до 15 июня

Фестивальная площадка V Международного туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ продолжает собирать гостей со всей страны и из-за рубежа. Пространство объединило 89 регионов России и дружественные страны, став живым маршрутом через культуру, гастрономию и туризм.

Особый интерес у посетителей вызывает масштабный квест: ежедневно вручается около 25 дорогостоящих призов, среди которых – сертификат на путешествие в Малайзию, подарки от туроператоров «Алеан» и «Дельфин», а также купоны на проживание в отелях по всей стране. Всего разыгрывается около 15 тысяч подарков.

Фестиваль наполнен событиями для самых разных аудиторий. В Доме Российской кухни ежедневно проходят кулинарные мастер-классы с участием известных шеф-поваров: от авторских интерпретаций традиционных блюд до знакомства с гастрономическими традициями регионов. В летнем кинотеатре Okko – атмосферные показы тематических фильмов. В Большом Лектории и Лектории «Развивай!» проходят встречи с блогерами, экспертами туротрасли и амбассадорами туризма из разных уголков.

А в Ретрит-шатре – восстановить силы с помощью йоги, медитаций и массажей. На Главной сцене ежедневно звучит живая музыка, проходят выступления творческих коллективов и артистов. Фольклор, этнические мотивы, современные музыкальные стили, танцы и национальные костюмы создают атмосферу культурного единения и вдохновляют на путешествия. Здесь традиции переплетаются с современностью, а каждый номер – это знакомство с уникальной культурой, ритмом и настроением разных уголков России и мира.

Помимо этого, экспоненты организовывают на своих стендах мастер-классы и развлекательные активности для гостей Форума. Мероприятия фестивальной программы Международного туристического форума «Путешествуй!» продолжает работать до конца дня 15 июня.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму города Москвы.

Картина дня
В Израиле взрыв повредил дома российских дипломатов
ВС РФ поразили учебный центр ВСУ и предприятие ВПК Украины. Военная операция, день 1209-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1209-й день
Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших россиян
Звезда «Пиратов Карибского моря» хочет вернуться во франшизу: «Время настало»
Экс-игрок «Спартака» заявил, что Черчесов с удовольствием бы возглавил ЦСКА
В Москве на видео попал мощный пожар на проезжей части
В АТОР оценили, как быстро вывезут из ОАЭ застрявших там россиян
Новости и материалы
Украинец попал в реанимацию после задержания сотрудниками военкомата
Онлайн-платформа заблокировала объявление, которым могли пользоваться Тимофеевы
Беспилотник сбили в Курской области
В Минобороны рассказали о зачистке более 1100 зданий при взятии Комара
В Латвии задержали защитившего русский язык депутата
Израильские гимнастки не выступят на чемпионате мира из-за соображений безопасности
В США у подозреваемого в стрельбе в политиков нашли список из 70 потенциальных целей
На жителя Алтайского края завели дело о призывах к терроризму
Умер знаменитый джазовый музыкант Мохоло-Мохоло
Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины
Жена Маликова заявила, что согласилась взять фамилию мужа из-за эстетики
Израиль утверждает, что уничтожил треть всех ракетных установок Ирана
Найден способ выявить признаки рака за годы до постановки диагноза
Стало известно, как война между Ираном и Израилем скажется на нефтяных ценах
Эмиратский лоукостер временно отменил все рейсы в Россию
Река вышла из берегов в Сочи и затопила Батумское шоссе
52-летняя Хайди Клум снялась в крошечном бикини в саду
В Китае произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть пострадавшие и пропавшие
Все новости
В Израиле сообщили о 24 погибших при ракетных атаках Ирана
В Госдуме назвали рост цен на нефть «хорошими новостями» для России
ФСБ предотвратила теракт в Херсонской области
Патриарх Кирилл призвал гнать прочь людей, настраивающих против мусульман
Битцевскому маньяку не разрешили перевестись в колонию ближе к Москве
Пиво в камере и игры с переодеванием. Заключенный показал свою жизнь в российском СИЗО
Заключенный российского изолятора снял видео с кружкой пива в форме сотрудника ФСИН
Протестный Лос-Анджелес и упавший самолет в Индии: 13 главных фото недели
Иран казнил обвиняемого в шпионаже на Израиль
Украинский нардеп анонсировал отставку премьер-министра
В Госдуме не планируют регулировать сервисы по поиску работы из-за вакансий эскорт-агентств
«Иранцы уже убили американца? Нет». Трамп запретил Израилю устранять лидера Ирана
Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля убить лидера Ирана аятоллу Хаменеи
16 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 16 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Петров пост в 2025 году: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать
Петров пост — 2025: даты, что можно и нельзя есть во время поста, календарь питания
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами