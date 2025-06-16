Фестиваль Международного туристического форума «Путешествуй!» продолжит свою работу до 15 июня

Фестивальная площадка V Международного туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ продолжает собирать гостей со всей страны и из-за рубежа. Пространство объединило 89 регионов России и дружественные страны, став живым маршрутом через культуру, гастрономию и туризм.

Особый интерес у посетителей вызывает масштабный квест: ежедневно вручается около 25 дорогостоящих призов, среди которых – сертификат на путешествие в Малайзию, подарки от туроператоров «Алеан» и «Дельфин», а также купоны на проживание в отелях по всей стране. Всего разыгрывается около 15 тысяч подарков.

Фестиваль наполнен событиями для самых разных аудиторий. В Доме Российской кухни ежедневно проходят кулинарные мастер-классы с участием известных шеф-поваров: от авторских интерпретаций традиционных блюд до знакомства с гастрономическими традициями регионов. В летнем кинотеатре Okko – атмосферные показы тематических фильмов. В Большом Лектории и Лектории «Развивай!» проходят встречи с блогерами, экспертами туротрасли и амбассадорами туризма из разных уголков.

А в Ретрит-шатре – восстановить силы с помощью йоги, медитаций и массажей. На Главной сцене ежедневно звучит живая музыка, проходят выступления творческих коллективов и артистов. Фольклор, этнические мотивы, современные музыкальные стили, танцы и национальные костюмы создают атмосферу культурного единения и вдохновляют на путешествия. Здесь традиции переплетаются с современностью, а каждый номер – это знакомство с уникальной культурой, ритмом и настроением разных уголков России и мира.

Помимо этого, экспоненты организовывают на своих стендах мастер-классы и развлекательные активности для гостей Форума. Мероприятия фестивальной программы Международного туристического форума «Путешествуй!» продолжает работать до конца дня 15 июня.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму города Москвы.