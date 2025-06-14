Freedom Holding Corp. заработал $2,1 млрд по итогам 2025 фискального года

По итогам 2025 фискального года (соответствует периоду с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025-го) Freedom Holding Corp. увеличил выручку на 23%, до $2,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Чистая прибыль составила $84,5 млн.

Наибольший вклад в выручку компании внес брокерский сегмент: его показатель вырос на 15% и достиг $717,3 млн. Количество брокерских счетов за год увеличилось с 530 тыс. до 683 тыс., что в первую очередь связано с органическим расширением клиентской базы.

Выручка от банковского бизнеса составила $506 млн. Число клиентов Freedom Bank Kazakhstan за год выросло до 2,5 млн.

Выручка от страхового сегмента Freedom Life и Freedom Insurance достигла $683 млн, увеличившись на 98% по сравнению с прошлым годом. На 31 марта 2025 года общая клиентская база страховых компаний составила 1,2 млн человек.

Прочие сегменты бизнеса, включающие компании life-style направления (Arbuz.kz, Freedom Ticketon, Aviata и другие), а также телекоммуникационный бизнес Freedom Telecom, принесли $144 млн выручки. Количество клиентов здесь увеличилось с 119 тыс. до 605 тыс.

«Для нас этот год — период масштабных инвестиций в развитие экосистемы холдинга. Существенную часть доходов от ключевых бизнес-направлений мы реинвестируем в укрепление и рост компаний группы. Эта стратегия уже приносит результаты: наши позиции на рынке усиливаются, растет доля присутствия. Параллельно продолжаем инвестировать в развитие бизнеса в новых регионах — как в тех, где лицензии уже получены, так и в тех, где их получение еще в процессе», — отметил CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Основным драйвером роста выручки холдинга стало увеличение дохода от страхового андеррайтинга — он вырос на 134% и достиг $617,6 млн. Также значительно улучшилась чистая прибыль от операций с производными финансовыми инструментами: она выросла на $116,2 млн и составила $12,4 млн (в предыдущем году был убыток $103,8 млн). Такой результат стал возможен благодаря развитию страхового сегмента и положительной переоценке валютных свопов. Процентный доход вырос на 4% и достиг $864,5 млн, что связано с увеличением объемов выданных банковских кредитов.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за отчетный период составила $84,5 млн, базовая прибыль на акцию FRHC равна $1,43.

Общие и административные расходы повысились на 34%, достигнув $162,5 млн.

Расходы на рекламу и спонсорство составили $124,6 млн, из которых $51 млн пришлось на спонсорскую поддержку. Наиболее значительный вклад был внесен в Казахстанские федерации шахмат и тенниса, Федерацию спортивного программирования, Юношескую футбольную лигу Казахстана и в проведение шахматного турнира в США.

Прочий совокупный убыток составил $99,1 млн. Активы выросли на 19% — с $8,3 млрд до $9,9 млрд. Объем обязательств увеличился на 22%, достигнув $8,7 млрд.