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«Золото Ладоги» в Выборге: День России, отрыв белорусов и начало борьбы за миллион

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Алексей Даничев/РИА Новости

Четвертый этап многодневной международной велогонки «Золото Ладоги» прошел в Выборге и стал частью городского праздника, посвященного Дню России.

Велосипедисты проехали 77,7 км по историческим улицам города, основанного в XIII веке. Третий этап подряд завершился победой команды «Мангазея – Московский спорт». На этот раз первым финишировал Артемий Хомяков. Вторым стал лидер общего зачета Сергей Шевченко из команды Minsk cycling club. Третье место занял Кирилл Миллер, представляющий Volga Union.

Отметим, что часть маршрута была проложена по брусчатке, что потребовало от гонщиков особых навыков.

«Мне пригодился опыт гонок на маунтинбайке. Когда едешь по брусчатке, нужно немного привстать с велосипеда, – поделился секретом Артемий Хомяков. – А мои соперники сидели на велосипеде так, словно ехали обычную шоссейную гонку. А этого на брусчатке делать нельзя. Они ловили кочки, выбоины, из-за чего у них слетала цепь».

По итогам этапа белорус Сергей Шевченко упрочил лидерство в общем зачете. А в классификации лучшего молодого гонщика лидирует Кирилл Чжан из Казахстана.

Церемония награждения призеров этапа состоялась у главной достопримечательности города – Выборгского замка.

Теперь велопелотон переезжает в Карелию. Пятый этап пройдет 13 июня. Гонщики проедут 104 км по улицам Питкяранты.

Кроме того, в Выборге впервые в истории в рамках «Золота Ладоги» соревновались любители. Первый этап зачета корпоративных команд и любительских велоклубов выиграли чемпионка мира среди любителей Марина Летаева из команды «Авито» и Николай Земляной из команды «Эталон». Они же стали первыми на промежуточном финише, проехав через арку «Тебойл», и выиграли по 100 тысяч рублей.

«Впервые ехала гонку по брусчатке. Трасса получилась очень сложная, но интересная, – отметила Марина Летаева. – Так велоспорт подтверждает, что это не только соревнования, но и путешествия. Здорово, что благодаря «Золоту Ладоге» удалось познакомиться с историей Выборга. Впереди чемпионат мира. И сейчас каждую гонку рассматриваю как подготовку к защите титула».

В командном зачете любителей победила Zubov Team. Команда отказалась от призовых в размере 200 тысяч рублей за победу на этапе и сохранила деньги в банке. Напомним, если призовой фонд сохранится до заключительного третьего этапа любительского зачета, он составит один миллион рублей. Кроме того, генеральный партнёр велогонки «Авито Путешествия» вручит по итогам гонки сертификаты на общую сумму 1 млн рублей, которые можно будет потратить на путешествия.

За команду Zubov Team в полном выступала семья Кожеуровых – Петр, Полина и Елена.

«Велоспортом начали заниматься пару лет назад по совету друзей. Гонки так увлекли, что теперь участвуем в любительских соревнованиях. Отказаться от призовых за победу на этапе стало общим командным решением. Настраиваемся на следующий этап. По нашему мнению, он будет ключевым в гонке», – сказал Петр Кожеуров.

Гонка «Золото Ладоги» во второй раз подряд включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

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