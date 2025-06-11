На ПМЭФ проведут второй национальный форум о прикладном искусственном интеллекте

Второй Национальный форум «Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня» состоится 17 июня 2025 года «на полях» 28-го Петербургского международного экономического форума.

В ходе форума участники всесторонне обсудят применение технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и социальной жизни. Центральным событием станет пленарная сессия «Будущее сегодня. ИИ для государства и бизнеса», где ведущие эксперты проанализируют формирование шестого технологического уклада и новые форматы международного сотрудничества.

Также по инициативе организаторов Форума на его пленарной сессии состоится подписание Соглашения о создании Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта. В Координационный Совет войдут представители НП «РУССОФТ», АЛРИИ, Консорциума Робототехники, НАУРР, Ассоциации Глобального развития искусственного интеллекта и робототехники, АНО «Нейролаб». Это событие станет важным шагом для консолидации усилий в развитии ИИ-технологий и укрепления отраслевого сотрудничества.

В рамках деловой программы мероприятия эксперты рассмотрят трансформацию образовательного процесса через внедрение современных технологий, уделяя особое внимание поиску оптимального баланса между инновационными и традиционными методами обучения. Особый акцент будет сделан на анализе изменений в строительной отрасли и ЖКХ, где цифровые решения уже сегодня кардинально меняют подходы к проектированию, строительству и эксплуатации объектов.

Значительное внимание будет уделено вопросам цифровизации агропромышленного комплекса, где, несмотря на существенные достижения, остается ряд системных задач, требующих решения. Участники также проанализируют инвестиционную привлекательность проектов в сфере искусственного интеллекта.

Отдельная дискуссия коснется сферы креативной экономики, где существует заметный разрыв между высоким потенциалом технологий и их практическим применением. В нефтегазовой отрасли будут представлены конкретные примеры внедрения интеллектуальных систем на всех этапах производственного цикла.

Лидеры промышленной сферы поделятся опытом повышения конкурентоспособности через использование передовых технологических решений. Выездная сессия по медицине, организованная совместно с 8-м «Петербургским медицинским форумом», будет посвящена передовым разработкам в сфере диагностики и лечения, а также актуальным аспектам их этического регулирования.

Сессия, посвященная финансам, продемонстрирует наиболее успешные практики применения цифровых технологий. Также участники обсудят особенности развития отечественной робототехники, региональные аспекты внедрения инновационных решений и методы оценки цифровой зрелости муниципальных образований.

Программа предусматривает комплексный анализ технологических, организационных и экономических аспектов внедрения современных ИИ-решений в различных сферах деятельности, что позволит выработать стратегические ориентиры для дальнейшего развития.

Хедлайнерами Форума выступят: Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, Андрей Михайлишин, Генеральный директор ООО «Цифровые платежи», председатель Комиссии ТПП РФ по платежным системам и трансграничным расчетам, Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ», Андрей Незнамов, управляющий директор Центра человекоцентричного AI ПАО «Сбербанк», председатель Российской национальной комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта, Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс», Елена Звонарева, советник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Алексей Южаков, серийный предприниматель, основатель и руководитель ряда технологических компаний, в том числе основатель и председатель совета директоров ООО «Промобот», Евгений Бурнаев, директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института AIRI, Виктор Толмачев, директор Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, Дмитрий Марков, генеральный директор MTS AI, генеральный директор VisionLabs, Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, Александр Байкин, руководитель направления робототехники ООО «Цифровые технологии и платформы» (АО «МХК «ЕвроХим»), Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

В рамках открытого конференц-зала запланирована специальная программа, включающая следующие мероприятия:

• Демонстрация киноработ, созданных нейросетевыми технологиями;

• Дискуссионная сессия с участием футуролога Сергея Переслегина;

• Цифровой показ мод от ИИ-модельеров;

• Дискуссия экспертов творческой и креативной сферы;

• Дискуссия специалиста по ИИ и специалиста по фондовому рынку.

Для ключевых участников и почетных гостей Форума предусмотрена вечерняя эксклюзивная развлекательная программа.

16 июня, накануне Форума, состоятся специальные мероприятия: регата «Капитаны ИИ» от Инвестиционной компании «Финам» и Коллекция конференций «ИИ — новый ресурс для взаимопонимания», которые позволят участникам глубже погрузиться в тематику искусственного интеллекта.