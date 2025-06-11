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Пресс-релиз

На ПМЭФ-2025 будет организовано пространство Евразийского женского форума

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Бобылев/РИА Новости

18 июня в 28-й раз откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из главных деловых событий года, на котором обсуждаются ключевые вопросы мировой экономики.

Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ представит на полях ПМЭФ обширную программу, которая пройдет в рамках специально организованного пространства ЕЖФ. Ведущие эксперты из разных стран обсудят новые тренды на рынке труда и рост возможностей женщин в условиях 5-й промышленной революции, особенности инвестиционных стратегий в современных условиях, кросс-отраслевые процессы как фактор развития и пр.

«Тематика мероприятий нашей деловой программы коррелируется как с направлениями проектов Совета ЕЖФ, так и с главной темой Форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Нам важно обсудить те глобальные изменения, которые сегодня происходят в экономиках и социальной жизни, в женской повестке, «сверить часы» с коллегами из других стран, чтобы найти общие точки для развития позитивных тенденций и формирования устойчивых моделей сотрудничества», – говорит председатель Совета ЕЖФ , сенатор Галина Карелова.

Одна из центральных тем деловой программы Совета ЕЖФ – «Тренды 2026: как новые ценности и стиль жизни меняют рынок и формируют новую экономику». В ходе дискуссии вниманию участников будут представлены результаты новых исследований Совета ЕЖФ о влиянии мегатрендов на экономики.

Точки роста экономики в ближайшие годы,современные модели взаимодействия предпринимателей, венчурных фондов и корпораций, которые служат продвижению инноваций, эксперты обсудят в рамках открытого диалога «Будущее создается сейчас: как венчур меняет рынок и открывает новые возможности». Речь пойдет также о возможностях для женских технологических стартапов.

По словам Галины Кареловой, много внимания в деловой программе будет уделено теме конкурентоспособности женщин и возможностям профессионального роста в производственных отраслях и успешного совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей. В частности, в рамках проекта Совета ЕЖФ «Женщины в инженерных и производственных профессиях: корпоративный подход и новые решения» пройдет дискуссия «Инвестиции в образование – устойчивое будущее экономики». О том, как будет меняться рынок труда и как адаптироваться к требованиям 5-й промышленной революции, пойдет речь в ходе сессии «Профессии будущего для новой экономики».

Эффективные кросс-отраслевые подходы для формирования сырьевой независимости легкой промышленности, использование искусственного интеллекта и технологий блокчейна станет темой открытого диалога женщин-лидеров легкой и целлюлозно-бумажной промышленности, представителей научного и экспертного сообщества «Легпром 2.0: кросс-отраслевой альянс для новой экономики».

Еще один блок программы будет посвящен инвестиционной активности женщин. Состоится презентация результатов шестой волны Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян в 2025 году. Эксперты обсудят актуальные модели и стратегии для формирования сбережений, влияние разных факторов на уровень доверия к финансовым институтам, барьеры и сложности в инвестировании.

Кроме того, программа площадки ЕЖФ предусматривает подписание порядка 10 соглашений, а также запуск конкурса среди корпораций «Лидеры в интересах женщин».

«Мы постарались составить свою программу таким образом, чтобы она была созвучна Деловой программе ПМЭФ и интересна широкому кругу экспертов. Надеемся, что она привлечет внимание к проектам Совета ЕЖФ, что в ходе дискуссий возникнут новые идеи и модели сотрудничества», – заключила Галина Карелова.

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