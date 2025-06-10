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Пресс-релиз

Бизнес-диалог «Россия – США» на ПМЭФ-2025: прагматичный разговор об экономике

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Алексей Даничев/РИА Новости

С 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог «Россия – США», посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности.

«Даже в условиях ограниченного политического диалога бизнес продолжает находить пути взаимодействия. ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Сессия «Россия – США» станет пространством для конструктивного диалога, направленного на преодоление барьеров и развитие партнерства в таких сферах, как инвестиции, промышленность, энергетика, технологии, транспорт и инфраструктура. Участники рассмотрят, как создать условия для восстановления и расширения делового сотрудничества, какие новые возможности открываются для предпринимателей и инвесторов в условиях глобальных перемен, а также как совместные проекты могут стать катализатором устойчивого экономического роста. Особое внимание будет уделено механизмам реализации перспективных инициатив и обмену лучшими практиками для формирования предсказуемой деловой среды.

«Мы поддерживаем инициативы американского бизнеса и считаем ПМЭФ одной из немногих площадок, где представители деловых кругов из разных стран, включая США, могут открыто обсуждать актуальные вопросы. Это возможность услышать друг друга и найти решения, выгодные всем участникам», – подчеркнул президент и глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Сессия «Россия – США» на ПМЭФ-2025 станет важным шагом к поддержанию профессионального диалога и развитию деловых инициатив, способствующих формированию устойчивой деловой среды в условиях новой экономической реальности.

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