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Белорус Сергей Шевченко возглавил общий зачет «Золота Ладоги»

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский велогонщик Даниил Савекин, выступающий за команду «Сестрорецк», стал победителем первого этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги».

Гонка во второй раз подряд включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

По традиции первый этап прошел на автодроме «ИгораДрайв». Под проливным дождем велогонщики из семи стран проехали групповую гонку протяженностью 124,8 км.

Вторым финишировал белорус Сергей Шевченко из команды Minsk Cycling Club. Третьим стал Максим Орехов из Volga Union.

Общий зачет благодаря бонусным секундам за промежуточные финиши возглавил Сергей Шевченко, который выиграл генеральную классификацию дебютной велогонки «Золото Ладоги» в 2023 году.

«Очень холодно – так могу описать свои эмоции после финиша. Погодные условия были непростыми. В 2023 году я также был вторым на первом этапе, а потом выиграл гонку. Поэтому начало можно назвать хорошим. Желтую майку я взял, а дальше я просто уверен в своей команде», – отметил Сергей Шевченко.

Отметим, что желтые майки лидеров подготовил VTR.

Второй этап пройдет 10 июня в поселке Мичуринское Ленинградской области. Гонщики будут стартовать у памятника «Зенитное орудие» и проедут 138 километров вокруг Мичуринского озера.

Генеральным партнером «Золота Ладоги» является «Авито Путешествия». Официальный партнер – сеть АЗС «Тебойл».

Напомним, что 12 июня в Выборге пройдет первый этап для корпоративных команд и любительских велоклубов, которые могут побороться за призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

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