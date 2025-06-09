На АЗС «Роснефти» в Ульяновске рассказали о маршрутах для автотуристов

На АЗС «Роснефть» в Ульяновске прошла презентация туристических маршрутов по региону, а также викторина и мастер-классы. В рамках недели национального проекта «Туризм и гостеприимство» гостям рассказали о развитии автотуризма в Ульяновской области. Только в прошлом году регион посетило почти 900 тыс. человек.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

В 2023 году Компания и Агентство по туризму Ульяновской области разработали четыре туристических автомаршрута по территории региона: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Все они размещены на информационно-сервисной платформе «Роснефти» – «Горизонты России».

Каждый из маршрутов предлагает путешественникам познакомиться с местными традициями, удивительной природой и культурным наследием Ульяновской области. Туристы смогут разгадать тайны юрского периода в геопарке «Ундория», увидеть бескрайнюю Волгу, посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», а также вдохновиться малой родиной живописца А.А. Пластова и восхождением на Никольскую гору, побывать в музее Василия Зуева — одного из виднейших художников ювелирной фирмы Фаберже, расписчика миниатюр на знаменитых пасхальных яйцах для царской семьи Романовых. Все маршруты пролегают через АЗС «Роснефть», где туристы смогут заправить автомобиль, перекусить и отдохнуть.

В ходе презентации волонтеры также провели интерактивную викторину, посвященную Ульяновской области, и мастер-класс по художественной росписи.

«Роснефть» и Агентство по туризму в Ульяновской области подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в ноябре 2023 года. Работа над совместными проектами, направленными на развитие внутреннего автотуризма продолжается.