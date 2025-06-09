«Роснефть» организовала в Уфе экологический фестиваль «Дерево памяти»

Сотрудники «Башнефть-Сервис» (входит в структуру «Роснефти») организовали первый фестиваль поколений «Дерево памяти» для жителей города Уфы и гостей Башкортостана. Инициатива нацелена на сохранение исторической памяти, развитие экологической культуры и улучшение состояния окружающей среды.

В фестивале, который прошел на территории лыжероллерной трассы Гостиничного Комплекса «Энергетик» (принадлежит «Башнефти») приняли участие более 250 человек, в том числе представители Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, общественной организации «Зелёная Башкирия», профсоюза здравоохранения Республики Башкортостан, работники компании.

Ключевым моментом фестиваля стала акция по высадке 500 саженцев кедра, яблони, вишни, ясеня и клёна. Каждый желающий получил возможность посадить дерево в память о ветеранах Великой Отечественной войны, выдающихся земляках, а также вырастить семейное дерево, символизирующее связь поколений и сохранение семейных ценностей. Для всех гостей организаторы фестиваля приготовили угощения, для детей развлекательную анимационную программу.

Фестиваль «Дерево памяти» не только способствует озеленению территории и улучшению экологической обстановки, но и является площадкой для межпоколенческого диалога, укрепления социальных связей и формирования чувства гражданской ответственности. Участники отметили важность подобных мероприятий для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.