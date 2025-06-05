Стали известны ключевые направления X Российского форума МСП

В рамках деловой программы Российско-Германской внешнеторговой палаты состоялся бизнес-завтрак генеральных директоров, в ходе которого заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков презентовал основные направления X Российского форума малого и среднего предпринимательства, который традиционно проходит в стартовый день ПМЭФ.

День международной кооперации МСП, центральное событие форума МСП, станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и перспектив развития малого и среднего бизнеса, а также для прямого диалога между предпринимателями, представителями власти и международными партнерами.

«Форум малого и среднего предпринимательства – это неотъемлемая часть Петербургского международного экономического форума. Мы создаем открытую и доступную площадку, где предприниматели и их команды независимо от масштаба бизнеса, могут не только заявить о себе, но и выстроить прочные деловые связи, в том числе с зарубежными партнерами. Сегодня МСП – это самый адаптивный сегмент экономики, способный формировать внутренний спрос, быстро занимать новые рыночные ниши, и в этом его важнейшая роль в экономике преодоления. ПМЭФ предоставляет предпринимателям инструменты, которые помогают находить практические решения в условиях трансформации экономической среды», – подчеркнул Алексей Вальков.

В 2025 году X Российский форум МСП будет сфокусирован на международной кооперации: участники обсудят участие иностранных инвесторов, трансфер технологий, интеграцию российских решений в глобальные цепочки, а также выход МСП на новые рынки.

Дискуссии форума охватят пять тематических блоков: МСП и государство; Акселерация МСП; Продвижение через сервисы; Кадры; Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД).

Кульминацией деловой программы станет пленарная сессия «Роль МСП в достижении новых национальных целей», в рамках которой будет рассмотрена роль предпринимательства в формировании экономики будущего, поддержке и цифровой трансформации бизнеса, а также в развитии международного сотрудничества.

В этом году у представителей МСП появится еще больше возможностей. Помимо участия в Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который традиционно объединит ведущих игроков рынка, представителей власти и институтов развития, они смогут посетить специализированные тематические площадки. Эксперты и бизнес-практики обсудят ключевые тренды и вызовы различных отраслей: «ВиноГрад» – развитие винодельческой индустрии, качество продукции и рыночные тенденции; «Росконгресс Урбан Хаб» – устойчивое развитие городов и урбанистика будущего; «Здоровое общество» – здравоохранение, качество жизни и инновационные медицинские решения; «Территория российского дизайна» – тренды индустрии и достижения отечественных дизайнеров; Социальная платформа Фонда Росконгресс – значимые общественные инициативы; «Территория инноваций» – технологическое предпринимательство и перспективы для стартапов.

Кроме того, участие откроет доступ к ключевым возможностям: предприниматели смогут наладить деловые связи через биржу деловых контактов (БДК) и сервисы нетворкинга, а также воспользоваться интерактивной платформой «Кооперация МСП» для взаимодействия с крупными компаниями и государственными структурами.

Для участия предусмотрены специальные условия: стоимость для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – 25 000 рублей (с учетом НДС) и стоимость участия для представителей МСП из России и других стран – 66 000 рублей (с учетом НДС), включая доступ ко всем ключевым сессиям и площадкам Форума.

Все мероприятия форума будут открыты для широкой аудитории – как для предпринимателей из регионов России, так и для международных деловых партнеров, что делает площадку одним из главных центров притяжения внимания малого и среднего бизнеса в 2025 году.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.