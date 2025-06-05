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Спортивные игры ПМЭФ – яркое событие Санкт-Петербурга

Спортивные игры Петербургского международного экономического форума познакомят участников Форума с историей города и подарят ряд интригующих противостояний.
18 июня Михайловский замок примет третью церемонию вручения спортивно-деловой премии «Чемпион». В императорском дворце знаменитые спортсмены наградят руководителей компаний за поддержку спорта. Впервые торжественное мероприятие пройдет на открытом воздухе.

«Исторические места Санкт-Петербурга уже по традиции объединяют спорт и бизнес. Встречи с титулованными чемпионами и яркая креативная концепция каждой церемонии вдохновляют компании расширять взаимодействие со спортом. Как при помощи бизнеса развивается спортивная инфраструктура города, покажут турниры по хоккею и гольфу. А массовый забег и заплыв на сапбордах станут спортивными экскурсиями по центру Санкт-Петербурга и подарят яркие впечатлениями всем участникам», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Турниры для участников Форума по хоккею и гольфу пройдут на спортивных объектах, контракты о строительстве которых были подписаны на ПМЭФ.

«Фонбет Кубок Росконгресса по хоккею» примет «СКА Арена», самый большой ледовый дворец в мире, вмещающий 22500 зрителей. Команда «Политика» во главе с легендарным Вячеславом Фетисовым будет защищать прошлогодний титул. При поддержке Музея Федерации хоккея России на турнире будет открыта уникальная экспозиция. На ней будут представлены медали, экипировка и личные вещи олимпийского чемпиона, фронтовика Николая Сологубова.

Площадкой для неформального общения участников ПМЭФ станет Кубок Росконгресса по гольфу, который пройдет в гольф-клубе «Петергоф». Мастер-класс для гостей турнира проведет действующий чемпион России Максим Зданович.

Утренние мероприятия – массовый забег и заплыв на сапбордах – откроют с необычного ракурса знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга.

Забег «Борись и побеждай» откроет первый день основной программы ПМЭФ. Участники Форума, жители и гости Санкт-Петербурга пробегут 5 километров от Исаакиевского собора по центральным улицам города.

Стратегический партнер забега – бренд высокотехнологичного топлива G-Drive. Официальный партнер – «Авито Авто».

С еще более необычного ракурса участники ПМЭФ посмотрят на знаковые места Санкт-Петербурга во время заплыва на сапбордах по рекам и каналам города. SUP-завтрак – «Шкулев Холдинг» организует прогулку на воде утром в заключительный день Форума.

Зарегистрироваться на забег и заплыв на сапах можно в личном кабинете.

На матчевой встрече между сборной России и сборной мира по боксу жители Санкт-Петербурга и участники ПМЭФ увидят яркое межконтинентальное противостояние. Чемпион мира Всеволод Шумков, чемпион Европы Эдуард Саввин и другие российские боксеры встретятся с соперниками из Австралии, Армении, Венесуэлы и Казахстана. Бои пройдут в формате профессионального бокса. О других турнирах и программах развития Федерация бокса России расскажет на стенде на выставке Форума.

Жители Санкт-Петербурга и участники ПМЭФ также смогут посетить традиционный Кубок Росконгресса по конкуру, этап Российского падел-тура с участием лидеров национального рейтинга Александра Халанского и Ники Служителевой и спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», который перенесет гостей в петровскую эпоху великих преобразований.

Программа Спортивных игр ПМЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

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