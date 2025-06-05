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Пресс-релиз

Инвестиционный и промышленный потенциал регионов – в центре внимания SPIEF Investment & Business Expo

Выставка SPIEF Investment & Business Expo в 2025 году вновь станет одной из точек притяжения Петербургского международного экономического форума, где субъекты Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, а также крупные организации продемонстрируют свои инвестиционные проекты, достижения и стратегические инициативы.

Участие в выставке подтвердили 29 субъектов РФ, включая два объединенных стенда. Так, в рамках коллективной экспозиции «Енисейская Сибирь» и Сибирский федеральный округ представят свою продукцию и инициативы.

Свои индивидуальные стенды на выставке организуют 27 регионов, включая Москву Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Калужскую, Владимирскую, Тверскую, Тульскую, Вологодскую, Рязанскую, Смоленскую, Самарскую, Пензенскую, Кировскую, Челябинскую, Астраханскую области, а также Краснодарский край. В числе участников – Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Коми и Республика Татарстан.

Среди федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выставке, – Министерство спорта Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Региональные субъекты также активно интегрируются в тематические площадки ПМЭФ. Республика Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ примут участие в работе Социальной платформы Фонда Росконгресс, а Свердловская область выступит партнером РК Клуба.

Отдельные экспозиции подготовят и крупные российские организации. В числе участников – Российское общество «Знание», Российское военно-историческое общество и Военно-Промышленная Компания.

Выставка SPIEF Investment & Business Expo ежегодно предоставляет уникальные возможности для диалога между регионами и бизнесом, презентации перспективных проектов и установления деловых контактов, способствующих развитию межрегионального и международного сотрудничества.

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