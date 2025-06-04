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Опубликована программа Международного молодежного экономического форума «День будущего»

21 июня 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится Международный молодежный экономический форум «День будущего».

«Поддержка талантливой молодежи – это инвестиция в будущее нашей страны. Форум «День будущего» создает уникальную площадку, где молодые лидеры могут не только обрести знания и навыки, но и внести реальный вклад в решение глобальных вызовов», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Форум объединяет ключевые темы, отражающие вызовы современности и направленные на поддержку талантливой молодежи. Участников ждут интерактивные форматы, способствующие развитию навыков и идей. В центре внимания – предпринимательство: сессия «30 вопросов миллиардеру» позволит задать вопросы известным бизнес-лидерам, а менторская гостиная «Бизнес не спит: разборы 360» и предпринимательский марафон дадут возможность представить свои проекты экспертам, получить ценные рекомендации и отточить навыки решения реальных бизнес-кейсов.

Технологии и инновации займут особое место в программе. Сессии, посвященные технологическому лидерству, биотехнологиям и космической индустрии, раскроют, как новые технологии формируют будущее. Научный reboot в формате научпопа доступно объяснит принципы квантовых технологий, искусственного интеллекта и облачных вычислений, вдохновляя на внедрение инноваций в повседневную жизнь.

Образование и подготовка кадров станет важной темой обсуждений. Дискуссии о взаимодействии вузов, бизнеса и государства подчеркнут необходимость практико-ориентированного обучения для преодоления кадрового дефицита в цифровой экономике и внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделят медиа и коммуникациям: сессия «Медиабудущее» и обсуждение медиаспорта покажут, как молодежь переписывает правила информационной среды и популяризирует спорт через цифровые платформы.

Финансовая сфера также в фокусе: сессия «Финансы будущего: Like, Share, Profit» разберет, как цифровые технологии трансформируют экономику и какие компетенции нужны для успеха. Вопросы брендинга и лидерства раскроют секреты создания сильной репутации и уникальные подходы к лидерству, включая вклад женщин-предпринимательниц в экономику. Международное сотрудничество будет представлено деловой игрой по модели Евразийского экономического союза, где участники предложат решения для укрепления бизнес-климата и регулирования ИИ.

День будущего станет платформой для обмена опытом, вдохновения и поиска решений, которые определят экономическое и технологическое завтра.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

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