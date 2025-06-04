«Золото Ладоги – 2025»: лидеры сборной России, семь стран и борьба за миллион в зачете любителей

Велогонщики из семи стран примут участие в третьей международной многодневной велогонке «Золото Ладоги». На старт выйдут команды из Белоруссии, Казахстана и ОАЭ. Также в составах разных команд будут спортсмены из Франции, Сирии и Узбекистана.

Второй год подряд гонка пройдет под эгидой Петербургского международного экономического форума. Организаторами гонки выступят Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Защищать титул победителя «Золота Ладоги» будет чемпион России в многодневной гонке Савва Новиков. В число главных претендентов на победу войдут призеры «Золота Ладоги – 2024» – бронзовый призер чемпионата Европы Мамыр Сташ и Никита Шульченко.

«В этом году география «Золота Ладоги» расширилась. В первых двух гонках на победу на этапах и в общем зачете претендовали гонщики из России и Белоруссии. Рассчитываем, что новые команды усилят конкуренцию. Будем готовить наших лидеров к серьезной борьбе», – сказал главный тренер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Иракли Абрамян.

Генеральным партнером «Золота Ладоги» является «Авито Путешествия». Официальный партнер – сеть АЗС «Тебойл».

Впервые в программу велогонки включен зачет для корпоративных команд и любительских клубов. Участие в гонке подтвердили клубы, которыми руководят известные в прошлом велогонщики – RCA, Volga Union, «Авито» и Zubov Team.

«RCA состоит из увлеченных спортсменов-любителей, для которых велосипедный спорт стал важной частью жизни. При этом любителями их назвать сложно. Еженедельно они проезжают сотни километров и могут разогнать велосипед до скорости свыше 50 км/ч. Наша команда – это амбициозные люди, поэтому и планы на «Ладогу» у нас самые грандиозные, тем более у гонки солидный призовой фонд», – отметил основатель велоклуба RCA трехкратный чемпион России Евгений Соколов.

Призовой фонд каждого этапа для корпоративных команд и велоклубов составит 200 тысяч рублей. Команда – победитель этапа может забрать призовой фонд по итогам дня, а может оставить призовые «в банке», и они увеличатся к следующему этапу. Если одна команда выиграет все этапы, то заработает один миллион рублей.

«АвтоВАЗ» предоставит автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам. Все участники любительского зачета будут застрахованы «СберСтрахованием». Желтые майки лидеров подготовил VTR.

На каждом этапе запланированы активности для зрителей в стартовых городках. Разгонять участников и рассказывать жителям о велоспорте будут звезды российского спорта: двукратный призер Олимпийских игр по велотреку Анастасия Войнова и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.

Гонка «Золото Ладоги» стартует 9 июня этапом на автодроме «Игора Драйв». За семь этапов профессионалы проедут более 800 км по дорогам Ленинградской области, Республики Карелии и Санкт-Петербургу. Любители начнут гонку 12 июня в Выборге. Все победители станут известны 15 июня по итогам этапа вокруг Гребного канала Санкт-Петербурга.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.