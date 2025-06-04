Делегация Катара посетила Республику Калмыкия для обсуждения совместных туристических и инвестиционных проектов

Делегация Государства Катар во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ахмедом Нассером Аль-Тани посетила Республику Калмыкия в рамках ознакомительного тура, направленного на изучение природного и туристического потенциала региона и укрепление международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Визит стал результатом активной работы катарской делегации на Кавказском инвестиционном форуме 25–27 мая, где обсуждались вопросы развития российско-катарских торгово-экономических и инвестиционных проектов. В ходе визита состоялась встреча Посла Государства Катар Ахмеда Насера Аль-Тани и Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова.

«Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнеров России. Наши отношения основаны на многолетней истории дружбы, взаимодействия и реализации совместных проектов. Для нас этот визит – не только знак внимания со стороны наших партнеров, но и символ укрепления международного сотрудничества между нашими государствами. Калмыкия обладает уникальными природными ресурсами, богатым культурным наследием и стремлением к открытому международному диалогу. Развитие связей с одной из ведущих стран Персидского залива открывает новые горизонты не только в сфере инвестиций и туризма, но и в гуманитарной плоскости – через укрепление культурного диалога и взаимного уважения. Визит посла Катара – это возможность познакомить наших друзей с потенциалом региона и внести значительный вклад в укрепление наших взаимоотношений», – подчеркнул Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Программа визита включала посещение национальных парков Калмыкии, знакомство с уникальными экосистемами региона: заповедником «Черные земли», поющими барханами и побережьем Розового озера, а также с животным миром региона — сайгаками, лошадьми и верблюдами. Программа была построена так, чтобы участники смогли прикоснуться и ощутить душу Калмыкии: гости получили возможность не просто увидеть регион, а прочувствовать его атмосферу, познакомиться с традициями и красотой, которые делают Калмыкию по-настоящему особенной.

«Выражаем искреннюю благодарность за теплый прием и дружелюбие народа Калмыкии. Сегодняшняя встреча отражает двусторонние усилия по укреплению дружественных и добрососедских отношений между странами. Тесные и доверительные отношения между лидерами наших стран служат надежной основой для реализации совместных проектов в области экологии, устойчивого развития и обмена туристическими потоками», – отметил посол Государства Катар Ахмед Нассер Аль-Тани.

Важно отметить, что Государство Катар участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 2021 года, когда оно выступило в статусе страны-гостя. Этот статус открывает широкие возможности для углубления экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя государствами. В 2025 году представительная делегация Катара также примет участие в ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня. Кроме того, в апреле в Москве состоялся бизнес-форум Россия – Катар, организованный при поддержке Фонда Росконгресс и государственных ведомств обеих стран. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия и укрепления деловых связей между двумя странами.

Визит делегации Государства Катар в Калмыкию — пример эффективной практики знакомства с регионами России, которая помогает раскрыть их уникальный природный и туристический потенциал. Такие ознакомительные туры создают основу для продвижения российских туристических программ на мировом рынке, позволяют привлечь инвестиции в инфраструктуру регионов и способствовать узнаваемости русской культуры.

«Выражаем благодарность господину Послу Государства Катар за визит в Калмыкию и за поддержку дружеских и добрососедских отношений между нашими странами. Очень важно развивать международное сотрудничество и показывать уникальную природу российских регионов, чтобы люди из разных стран могли познакомиться с красотой и богатством нашей страны. Обмен опытом с зарубежными партнерами помогает внедрять лучшие практики по охране природы и создавать экологичные туристические маршруты. Например, на Камчатке уже реализуются программы, где туристы могут увидеть редких птиц и уникальную природу края, узнать о методах их защиты, разработанных с участием международных экспертов. Такое сотрудничество способствует формированию ответственного отношения к природе и поддерживает долгосрочные усилия по сохранению уникальных экосистем», – подчеркнул советник генерального директора по вопросам развития международного сотрудничества и туризма Соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разаков.

Подобные инициативы, направленные на продвижение регионов и расширение туристических возможностей, находят свое отражение и поддержку на крупных профессиональных площадках, организатором которых выступает Фонд Росконгресс. Одной из таких является Международный туристический форум «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 15 июня 2025 года на ВДНХ в Москве. Этот форум объединяет экспертов, представителей регионов и международных партнеров, предоставляя уникальную возможность представить новые маршруты, обменяться опытом и выстроить эффективное сотрудничество для развития внутреннего и международного туризма.