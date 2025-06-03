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Опубликована программа 5-го, юбилейного фестиваля культуры «Петербургские сезоны»

Опубликована программа 5-го, юбилейного фестиваля культуры «Петербургские сезоны» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Культура формирует общий язык человечества, помогая сохранять и продвигать универсальные ценности, которые объединяют людей разных стран и мировоззрений.

«Петербургские сезоны» органично дополняют миссию ПМЭФ как глобальной площадки, где наравне с экономическими и социальными вопросами звучит повестка развития гуманитарного измерения. Это важное напоминание о том, что только через уважение к наследию, искусству и культуре мы можем строить устойчивое и мирное будущее», – подчеркнул cоветник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В этом году фестиваль объединит более 30 культурных событий, включая экскурсии, выставки, театральные постановки, концерты и специальные проекты, раскрывающие культурное многообразие и самобытность Санкт-Петербурга.

«Культура – это не только отражение национальной идентичности, но и то, что помогает народам лучше понять друг друга. Через искусство и историческую память мы формируем чувство общности, сохраняем преемственность поколений и укрепляем духовные основы. Именно поэтому культурная программа Петербургского международного экономического форума имеет особое значение: она помогает объединить людей в стремлении к созиданию, укреплению мира и развитию», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Особое место в афише займет традиционный концерт на Дворцовой площади «В ритме лета», который состоится 20 июня в 19:30. На сцене выступят популярные исполнители из России и Италии: Аль Бано, Ива Дзаникки, Жасмин, Александра Воробьева. Хедлайнер вечера – Женя Трофимов и группа «Комната культуры».

Программа фестиваля предлагает гостям и участникам ПМЭФ уникальную возможность погрузиться в богатейшее культурное наследие России, объединяющее историческое величие и современные художественные практики.

Среди ключевых маршрутов – экскурсии по знаковым местам: Петергоф с его фонтанами, созданными по замыслу Петра I, дворцово-парковый ансамбль «Гатчина» – резиденция российских императоров, и штаб-квартира Русского географического общества, построенная в 1908 году архитектором Гавриилом Барановским.

Выставочные проекты фестиваля подчеркнут разнообразие визуальных форм и тем. В Центральном выставочном зале «Манеж» с 18 по 21 июня пройдут два масштабных проекта, приуроченных к 80-летию Победы.

«Музыка Побед» – межмузейный проект, объединяющий экспонаты из коллекций Русского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи; «Великая страна – Великая Победа. 1941–1945» – историко-документальная выставка, посвященная подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны. На площади в 4000 м² представлено более 1000 предметов, артефактов, документов, фотографий и аудиозаписей. Экспозиция включает семь тематических разделов и мультимедийную инфографику, рассказывая о переходе страны «на военные рельсы» – в промышленности, транспорте, экономике, медицине, науке, культуре и сельском хозяйстве.

Выставка «Лучшие мастера России» представит произведения современных художников декоративно-прикладного искусства – от вышивки шелком до резьбы по бивню мамонта.

Экспозиция к 100-летию со дня рождения художника Виктора Вильнера познакомит с его графическим циклом «Островитяне», вдохновленным творчеством Андрея Белого.

Театральная программа включает: «Вишневый сад» по А.П. Чехову, философскую постановку «Братья Карамазовы» в режиссуре Льва Додина, балет «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра, а также комедии и оперетты, знакомящие зрителей с лучшими российскими театральными школами.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

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