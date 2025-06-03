Бизнес-диалог Россия – Турция состоится в рамках ПМЭФ-2025

На площадке Петербургского международного экономического форума 2025 года пройдет бизнес-диалог Россия – Турция. Инициатива организации этого мероприятия принадлежит Ассоциации российских и турецких предпринимателей (RTIB), которые активно способствуют развитию делового взаимодействия и укреплению экономических связей между двумя странами.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил: «Россия и Турция на протяжении многих лет развивают масштабное экономическое сотрудничество. Бизнес-диалог на ПМЭФ станет важным шагом к расширению партнерства в ключевых отраслях, от промышленности до туризма. Для представителей бизнеса обеих стран это возможность выстраивать прямые связи, обмениваться опытом и совместно искать новые направления роста».

Согласно данным турецкой стороны, по итогам 2024 года Россия и Турция сохранили устойчивый объем двусторонней торговли – 52,6 млрд долл. При этом российский экспорт составил 44 млрд долл., а импорт из Турции – 8,6 млрд долл. Обе стороны нацелены на достижение амбициозной цели – увеличение товарооборота до 100 млрд долл. Углубление экономического взаимодействия дополняется активной работой по линии бизнеса, отраслевых ассоциаций и межведомственных консультаций.

Организатором бизнес-диалога с турецкой стороны выступит Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTIB). Сегодня в ее составе порядка 100 компаний, ведущих деятельность на российском рынке. Совокупный объем инвестиций членов Ассоциации в экономику России превышает 12 млрд долл. В их числе проекты в строительстве, производстве продуктов питания, автомобилестроении, банковском секторе и других сферах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич отметил: «Петербургский международный экономический форум – уникальная площадка для развития нашего экономического сотрудничества. Проведение специальной сессии на ПМЭФ позволит дополнительно стимулировать взаимодействие между бизнес-сообществами и станет важным шагом к достижению общей цели – увеличение объемов взаимной торговли до 100 миллиардов долларов. Турецкий бизнес стабильно работает на российском рынке и заинтересован в расширении своих возможностей».

Бизнес-диалог станет логичным продолжением успешных выездных сессий ПМЭФ, которые в последнее время проходили в Турции. Мероприятия способствуют не только укреплению деловых отношений, но и развитию устойчивых партнерств, создавая дополнительные перспективы для экономического роста и взаимного процветания.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.